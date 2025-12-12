В обменниках евро достигло исторического максимума: пересекла ли валюта 50 гривен
- Евро на наличном рынке достигло почти 50 гривен достигло почти 50 гривен, после установления НБУ рекордной цены валюты на 12 декабря.
- В банках обмен евро по 49,20 гривны, а покупка – 49,80 гривны, в то время, как на черном рынке обмен – 49,60 гривны, а покупка – 49,80 гривны.
Евро резко подорожало на наличном рынке после того, как НБУ установил на 12 декабря рекордную цену валюты. В обменниках покупка валюты составляет почти 50 гривен за евро, а в банках при покупке и продаже валюта выросла по 20 копеек.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 12 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (-15 копеек против 11 декабря) и продажа по 42,43 гривны (-14 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,20 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,80 гривны (+20 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,40 гривны (-5 копеек), а продать по 42,35 гривны (-15 копеек).
- Покупка евро по 49,60 гривны (+17 копеек), а продажа по 49,80 гривны (+7 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,56 гривны (-34 копейки), а продают по 42,50 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,76 гривны (-35 копеек), а продают по 49,95 гривны (+18 копеек).
Какой будет курс на следующей неделе?
По прогнозам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового для 24 Канала, на следующей неделе, спрос на межбанке и на наличном рынке увеличится. Но НБУ будет применять традиционно стратегию управляемой гибкости для того, чтобы стабилизировать изменение курса.
Банкир добавляет, что если изменения и произойдут, то они в глобальном смысле будут довольно незаметными. Впрочем не является исключением, что эти колебания будут происходить в разные стороны чуть ли не ежедневно.
Коридоры колебаний для доллара будут в пределах от 42 до 42,6 гривны, а для евро – от 48 до 49,75 гривны.