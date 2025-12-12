В обмінниках євро сягнуло історичного максимуму: чи перетнула валюта 50 гривень

Дивіться також Передача активів Росії для України: банки однієї з країн-союзниць виступили проти рішення

За прогнозами банкіра з Глобус Банку Тарас Лєсового для 24 Каналу, наступного тижня, попит на міжбанку та на готівковому ринку збільшиться. Але НБУ застосовуватиме традиційно стратегію керованої гнучкості для того, щоб стабілізувати зміну курсу.

Банкір додає, що якщо зміни й відбудуться, то вони в глобальному сенсі будуть доволі непомітними. Втім не є виключенням, що ці коливання відбуватимуться в різні боки ледь не щодня.