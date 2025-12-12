В обмінниках євро сягнуло історичного максимуму: чи перетнула валюта 50 гривень
- Євро на готівковому ринку досягло майже 50 гривень, після встановлення НБУ рекордної ціни валюти на 12 грудня.
- У банках обмін євро по 49,20 гривні, а купівля – 49,80 гривні, в той час, як на чорному ринку обмін – 49,60 гривні, а купівля – 49,80 гривні.
Євро різко подорожчало на готівковому ринку після того, як НБУ встановив на 12 грудня рекордну ціну валюти. В обмінниках купівля валюти становить майже 50 гривень за євро, а в банках при купівлі та продажу валюта виросла по 20 копійок.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 12 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (-15 копійок проти 11 грудня) та продаж по 42,43 гривні (-14 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,20 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,80 гривні (+20 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,40 гривні (-5 копійок), а продати по 42,35 гривні (-15 копійок).
- Купівля євро по 49,60 гривні (+17 копійок), а продаж по 49,80 гривні (+7 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,56 гривні (-34 копійки), а продають по 42,50 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,76 гривні (-35 копійок), а продають по 49,95 гривні (+18 копійок).
Який буде курс наступного тижня?
За прогнозами банкіра з Глобус Банку Тарас Лєсового для 24 Каналу, наступного тижня, попит на міжбанку та на готівковому ринку збільшиться. Але НБУ застосовуватиме традиційно стратегію керованої гнучкості для того, щоб стабілізувати зміну курсу.
Банкір додає, що якщо зміни й відбудуться, то вони в глобальному сенсі будуть доволі непомітними. Втім не є виключенням, що ці коливання відбуватимуться в різні боки ледь не щодня.
Коридори коливань для долара будуть в межах від 42 до 42,6 гривні, а для євро – від 48 до 49,75 гривні.