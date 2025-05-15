Евро "штормит": как НБУ изменил курс

После спада официальный курс евро снова подорожал. НБУ установил курс почти на 50 копеек больше за последние сутки. Зато официальный курс доллара вырос всего на 3 копейки.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,53 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 14 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,58 гривны. То есть цена выросла на 48 копеек.

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По состоянию на 16 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,47 гривны,

евро – 46,38 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,22 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,65 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

По сколько будет курс доллара и евро

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на курсы валют будут влиять экономические факторы, такие как и в предыдущие недели.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Все другие косвенные факторы, как, например, ситуация на фронте, последствия вражеских обстрелов, могут создавать определенное давление, однако не будут действовать отдельно от экономики.

Поэтому, следующей неделе курс доллара будет на уровне 41,40 – 41,80 гривны, а курс евро – на уровне 45,50 – 47 гривен.