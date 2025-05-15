Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,53 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 14 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,58 гривні. Тобто ціна виросла на 48 копійок.

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Станом на 16 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,47 гривні,

євро – 46,38 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,22 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

По скільки буде курс долара та євро

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що на курси валют впливатимуть економічні чинники, такі як і у попередні тижні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Всі інші непрямі чинники, як, приміром, ситуація на фронті, наслідки ворожих обстрілів, можуть створювати певний тиск, однак не діятимуть окремо від економіки.

Відтак, наступного тижня курс долара буде на рівні 41,40 – 41,80 гривні, а курс євро – на рівні 45,50 – 47 гривень.