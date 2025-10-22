Доллар почти без изменений, а евро продолжает падение: какой новый курс валюты

Евро теряет цену второй день подряд. Поэтому курс снизился еще на 19 копеек. Зато доллар остался по сравнению с 21 октября почти без изменений.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,74 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 21 октября. Официальный курс евро составляет 48,47 гривны, то есть цена упала на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Курс злотого начинает падать после стремительного взлета: где лучше купить валюту

По состоянию на 23 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,75 гривны;

евро – 48,36 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 22 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,45 гривны , продажа – по 41,95 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,92 гривны , продажа – по 41,95 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,12 гривны, продажа – по 42 гривны.

Как изменится евро в цене на этой неделе?