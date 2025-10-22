Долар майже без змін, а євро продовжує падіння: який новий курс валюти

Євро втрачає ціну другий день поспіль. Відтак курс знизився ще на 19 копійок. Натомість долар залишився порівняно з 21 жовтнем майже без змін.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 21 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,47 гривні, тобто ціна впала на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Курс злотого починає падати після стрімкого злету: де краще купити валюту

Станом на 23 жовтня курс валют буде таким:

долар – 41,75 гривні;

євро – 48,36 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 22 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,45 гривні , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,92 гривні , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,12 гривні, продаж – по 42 гривні.

Як зміниться євро в ціні цього тижня?