Долар майже без змін, а євро продовжує падіння: який новий курс валюти
- Євро знизився на 19 копійок до 48,47 гривні, а долар на 1 копійку до 41,74 гривні за офіційним курсом НБУ.
- На 23 жовтня очікується, що європейська валюта далі дешевшатиме – до 48,36 гривні.
Євро втрачає ціну другий день поспіль. Відтак курс знизився ще на 19 копійок. Натомість долар залишився порівняно з 21 жовтнем майже без змін.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 21 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,47 гривні, тобто ціна впала на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 23 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,75 гривні;
- євро – 48,36 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 22 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,92 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,12 гривні, продаж – по 42 гривні.
Як зміниться євро в ціні цього тижня?
У прогнозі на цей тиждень банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий зауважив для 24 Каналу, що курс євро очікується на такому рівні: на міжбанку – від 48 гривень до 49 гривень, а на готівковому ринку – від 48 гривень до 49,5 гривні.
Щодо долара, то ціна валюти залишатиметься також стабільною. Відтак діапазон на міжбанку становить від 41,4 гривні до 41,7 гривні за валюту, а на готівковому ринку – від 41,25 гривні до 41,65 гривні.
Варто додати, що в обмінниках курси купівлі та продажу можуть бути з досить широким спредом цього тижня через сезон змін – від 0,5 гривні до 0,7 гривні.