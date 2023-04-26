Теперь еще и масло: ЕС запретил импорт еще одного украинского продукта

Еврокомиссия утвердила запрет на импорт подсолнечного масла из Украины. Однако транзит продукта через территории ЕС разрешен.

Европейская комиссия предложила предоставить 100 миллионов евро финансовой помощи для фермеров. Из этой суммы около 40 миллионов будут выделены польским фермерам.

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Кроме того, фермеры в Польше могут получить дополнительные 80 миллионов евро из государственного бюджета.

Мы не откажемся от наших действий на этом этапе, которые мы предприняли, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, поступлением товаров из Украины в Польшу,

– заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус.

Предварительные ограничения

Ранее Еврокомиссия запретила импорт некоторых продуктов из Украины, в частности:

пшеницы;

Кукурузы;

Семена рапса;

Подсолнечник.

Новый список запрещенных продуктов

Польша также рассматривает запрет на импорт некоторых продуктов из Украины, включая:

Мука;

Мед;

Сахар;

Замороженные фрукты;

Яйца;

Мясо (особенно куриное);

молочные продукты;

Яблочный сок и концентрат.

Причины

Снижение спроса произошло из-за дешевой украинской продукции, в отличие от товаров стран-соседей. Украина доставляет зерновые транзитом через соседей из-за ограничений на экспорт морем, что связано с войной, начатой Россией.

Что известно о запрете на украинские продукты

Все началось с протестов фермеров в Польше, убедивших свою власть ввести запрет на ввоз зерна и других продуктов из Украины. Хотя впоследствии запрет на транзит был отменен.

Сразу после этого и Венгрия ввела запрет импорта зерновых и масличных культур из Украины, а затем и Словакия запретила продажа и переработка украинского зерна.

Основной причиной стал тот факт, что украинское зерно – дешевле. Оно вытесняло с рынка агропродукцию польских, венгерских и словацких фермеров.

Автор: Елизавета Литвиненко