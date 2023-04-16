О запрете на импорт украинского зерна говорится в заявлении министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя. Венгрия пошла на такой шаг из-за отсутствия мер со стороны ЕС.

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Запрет будет действовать до 30 июня

"Правительство стремится представлять интересы венгерских фермеров, именно поэтому, при отсутствии существенных мер со стороны ЕС, оно временно запретит импорт зерновых и масличных культур из или в Украину, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию, как это сделала Польша", – сообщил Надь.

Также венгерский министр отметил, что украинское сельское хозяйство "работает с производственными практиками, которые больше не разрешены в Европейском Союзе", и импорт его продукции "сделал невозможным сбыт продукции отечественными и центральноевропейскими фермерами".

Надь уточнил, что запрет временный и продлится до 30 июня 2023 года. Он считает, что этого достаточно "для поиска долгосрочного решения, рассмотрения полного беспошлинного режима для украинских товаров и функционирования коридоров солидарности".

Что известно о запрете на экспорт украинского зерна

Польское правительство решил запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Соответствующее распоряжение опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда. В список запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца и мясо птицы.

В то же время министры сельского хозяйства Украины и Польши 17 апреля встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что влечет за собой значительное недовольство польских фермеров.

Добавим, что в Словакии распорядилось запретить обработку импортированного из Украины зерна. Также под запрет попала продажа продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

Причина ограничений в Словакии связана с тем, что в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, которая отправлялась на молотение, было подтверждено пестицид.

В ЕС отреагировали на запрет украинского зерна

Европейская комиссия отреагировала на решение польского правительства запретить ввоз и транзит украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов, пишет RMF24.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провела разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и раскритиковала односторонние действия страны.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такие действия неприемлемы, а члены ЕС должны координировать свои действия.

Следует подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы. В такие трудные времена крайне важно координировать и гармонизировать все решения в Европейском Союзе,

– заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия требует от Польши и Венгрии предоставить дополнительную информацию для оценки мер, принятых этими странами.