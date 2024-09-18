Европа требует от "Газпрома" компенсацию за невыполненные газовые контракты

Попытка "Газпрома" давить на Европу, чтобы получить уступки по Украине, привела к большим убыткам и многочисленным судебным искам. По меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски к "Газпрому", требуя компенсаций.

Что грозит "Газпрому"

Общая сумма претензий составила 18,6 миллиардов евро, что эквивалентно около 20,6 миллиардам долларов, сообщают российские СМИ.

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Самый большой иск на 13 миллиардов евро подала немецкая компания Uniper. Она закупала у России 20 млрд кубометров газа в год и требовала компенсацию за убытки из-за прекращения поставок.

Важно! В июне 2024 года арбитраж полностью удовлетворил ее требования. В целом претензии к "Газпрому" превышают его годовой доход от продажи газа на внешние рынки, включая Европу, Турцию, Китай и СНГ.

Многомиллиардные иски могут грозить арестом платежей "Газпрома" в Европе, предупреждают российские аналитики. Компании, подавшие иски, могут попытаться захватить деньги, которые другие покупатели российского газа перечисляют "Газпрому".

Интересно! Такое может произойти, в частности, в Австрии. Национальный газовый оператор OMV в конце мая сообщил о попытках перехвата платежей в адрес "Газпрома".