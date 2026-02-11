Европарламент одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро

В среду, 11 февраля, Европейский парламент рассмотрел вопрос кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины. Предоставление помощи на 2026 – 2027 годы поддержали.

Что известно о кредите для Украины?

"За" проголосовали 458 евродепутатов, "против" – 140, а воздержались – 44. Об этом говорится в официальном заявлении.

Украина будет обязана погасить основную сумму кредита только после получения от России репараций за начатую войну.

Кредит будет финансироваться за счет займа ЕС на финансовых рынках, а проценты будут выплачиваться из европейского бюджета.

Интересно! Расходы на обслуживание долга оценили в около 1 миллиард евро на 2027 год, а начиная с 2028 года – примерно в 3 миллиарда евро в год.

Законодательные акты были приняты в срочном порядке, чтобы обеспечить быстрое оказание помощи Украине. Теперь необходимо официальное утверждение Советом ЕС, чтобы первый платеж можно было осуществить в начале второго квартала 2026 года.