Энергокризис добрался до Европарламента: депутатов хотят заставить сидеть на месте
- Евродепутаты призывают проводить заседания Европарламента в Брюсселе, чтобы избежать поездок в Страсбург из-за топливного кризиса.
- Расходы на поездки между Брюсселем и Страсбургом превышают 113,8 миллиона евро в год, что вызывает критику со стороны экологов и законодателей.
Из-за стремительного роста цен на топливо депутаты из разных политических сил предлагают проводить пленарные заседания Европарламента в Брюсселе. Ежемесячные поездки на сессии в Страсбург они требуют прекратить на период энергетического кризиса.
Почему предлагают прекратить поездки в Страсбург?
Письма с такими призывами направила межпартийная группа законодателей из группы Левых и фракции Европейских консерваторов и реформистов (ECR), пишет Politico.
В письме к президенту Европарламента Роберте Мецоле депутаты отмечают, что парламент должен действовать в соответствии с собственными рекомендациями и сократить неважные поездки на фоне энергетического кризиса.
Когда государства-члены и граждан ЕС призывают к немедленным шагам по сохранению энергии, вполне логично, чтобы и сами институты ЕС подавали пример и делали свой вклад в ее экономию,
– написала депутат Анья Хазекамп из Нидерландов.
По мнению евродепутатов, ежемесячные поездки около 4 тысяч депутатов и сотрудников парламента противоречат логике. Ведь только недавно Еврокомиссия рекомендовала государствам сократить поездки и стимулировать дистанционную работу.
Депутаты призвали Мецолу "немедленно принять решительные меры".
Когда Союз просит граждан затянуть пояса, Парламент не может быть исключением,
– подчеркнули депутаты.
Напомним, что Европарламент ежемесячно проводит сессии в Страсбурге, поскольку это закреплено в договорах ЕС, которые определяют город официальным местом пленарных заседаний.
Заметьте! На днях пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова заявила, что ЕС собирается в ближайшее время представить новый энергетический пакет, пишет The Guardian. Он "будет охватывать различные аспекты, связанные с нынешним кризисом".
Прекращали ли поездки Европарламента в Страсбург?
Похожие призывы уже звучали в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе возникли проблемы с энергоснабжением.
Однако фактически поездки в Страсбург прекращали только во время пандемии Covid-19. Тогдашний президент Европарламента Давид Сассоли отменил заседание в 2020 году, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и требования безопасности.
Но уже после 15-месячного перерыва евродепутаты вернулись в Страсбург.
Законодатели были вынуждены вернуться во французский город под давлением Парижа, который в течение последних полвека ветирует любые шаги, которые могут подорвать статус Страсбурга как резиденции Парламента,
– отмечает издание.
Важно! Согласно отчету Европейского суда аудиторов еще за 2014 год, ежегодные расходы на ежемесячный переезд Европарламента в Страсбург составляют более 113,8 миллиона евро. Сейчас их стоимость, очевидно, значительно увеличилась, учитывая рост цен на топливо.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен ранее предупреждал, что Европа может столкнуться с длительным энергетическим кризисом. В интервью изданию Financial Times он отметил, что цены на энергоносители, вероятно, будут оставаться высокими еще долгое время.
В письме к министрам стран ЕС Йоргенсен отмечал, что Европе стоит готовиться к затяжным перебоям в поставках. На этом фоне правительствам рекомендуют воздерживаться от решений, которые могут стимулировать дополнительное потребление топлива, ограничивать торговлю нефтепродуктами и тому подобное.
В ЕС сейчас рассматривают различные сценарии реагирования на ситуацию. Среди возможных шагов – введение нормирования авиационного топлива и дизеля, а также использование стратегических резервов.