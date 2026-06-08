Украинцы могут получать денежную помощь ежемесячно: кому положено от 1 200 гривен

В Киеве действует программа "Забота. Навстречу киевлянам". Она направлена на социальную защиту и поддержку малозащищенных слоев населения, в частности ветеранов, лиц с инвалидностью и других категорий жителей столицы.

Какую помощь могут получать украинцы ежемесячно

В частности, некоторые киевляне могут получить денежную помощь, о чем говорится на сайте Департамента социальной и ветеранской политики.

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Наибольшую выплату – 2500 гривен – могут получить:

дети с инвалидностью подгруппы А;

дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа;

дети-сироты;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А – получатели государственной социальной помощи.

Поддержка в сумме 2 тысячи гривен предусмотрена:

детям с инвалидностью;

детям, над которыми установлена опека или попечительство;

детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа "Ребенок не один";

лицам с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью I группы – получателям государственной социальной помощи;

лицам, которые являются, в частности, получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, которая получила тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, и которым не установлена инвалидность.

Важно! Выплату 1 200 гривен предоставят лицу с инвалидностью II группы – получателю государственной социальной помощи.

Для получения помощи следует подать заявление, копию паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность, а также копию идентификационного кода, а еще номер социального банковского счета – IBAN. Другие документы зависят от категории лица (ВПЛ, законный опекун и т.д.).

Выплата ежемесячной поддержки осуществляется путем перечисления средств на "Карточку киевлянина" или другой социальный банковский счет, через "Укрпочту" по месту получения пенсии или государственной помощи.

Обратите внимание! Прекращение выплаты возможно, если получатель умрет, будет находиться на полном государственном содержании и тому подобное.

Что еще стоит знать о социальных выплатах

Внутренне перемещенным лицам могут отказать в денежных выплатах. Это происходит, если человек находится на полном государственном содержании. Например, в доме-интернате для пожилых людей.

Также в июне можно получить немало социальных пособий. Они обычно предусмотрены для уязвимых слоев населения.

А измениться пенсии в июне могут у работающих пенсионеров. Но при условии, что на апрель такие люди приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа.

Также увеличиться пенсии могут у пожилых людей, достигших определенного возраста. В частности, 70 лет или более. Однако они должны также соответствовать другим важным критериям.