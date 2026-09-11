Пенсионеры получают различные пособия: почему не всем доплачивают 1300 гривен

Украинское законодательство предусматривает дополнительные финансовые льготы для отдельных категорий граждан, завершивших карьеру. Чтобы существенно увеличить свои ежемесячные доходы, достаточно соответствовать нескольким критериям и своевременно обратиться в государственные органы.

Дополнительная помощь пенсионерам: кому она положена?

Более 1 300 гривен ежемесячной надбавки могут получать неработающие военные пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Такую солидную выплату назначают тем, кто получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

За каждого нетрудоспособного члена семьи государство выплачивает 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 1 297,50 гривен в месяц.

Однако получить такую доплату можно только при условии, что человек, находящийся на иждивении, не имеет собственных источников дохода от государства. То есть ему не начисляется пенсия из солидарной системы, государственная социальная помощь или выплаты по инвалидности.

В случае наличия у гражданина одновременного права на различные виды социальной помощи и на надбавку за нетрудоспособных родных, разрешается оформить только одну из них по собственному усмотрению,

– подчеркивают в ведомстве.

Как быстро оформить выплату и не потерять время?

Для назначения финансового бонуса необходимо подать соответствующее заявление в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание. Также понадобится подтверждение того, что заявитель официально не работает и не осуществляет деятельность, приносящую доход.

Что еще доступно украинским пенсионерам осенью?

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы. Как уже сообщалось ранее, пенсионеры, официально имеющие статус участника боевых действий (УБД), получают ежемесячную надбавку в размере 25% от прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 648 гривен.

Кроме того, в Украине действуют автоматические возрастные надбавки: гражданам от 70 лет ежемесячно доплачивают 300 гривен, от 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет эта надбавка увеличивается до 570 гривен.