Подделка денег: какие банкноты чаще всего оказываются фальшивыми
Источник:НБУ
В 2023 году исследовали, что на 1 миллион настоящих банкнот в Украине приходится 2,1 фальшивой. В основном подделки случаются среди купюр номиналом 200 и 500 гривен.
Какие банкноты подделывают чаще всего
В НБУ сообщили, что такой уровень в 8 раз меньше, чем в Европе. Там на 1 миллион банкнот приходится 16 фальшивых евро.
Читайте также Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен
В прошлом году чаще всего подделывали банкноты старого образца, а 93% от всех изъятых приходилась на:
- 200 гривен – 61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы;
- 500 гривен – 24% и 41% соответственно;
- 100 гривен – 8% и 3% соответственно.
Все остальные изъятые банкноты составляли всего 7%. Также регулятор отметил высокую надежность банкнот номиналом от 100 до 1 000 гривен, которые он ввел в обращение в 2015-2020 годах.Обратите внимание! В 2023 году среди банкнот нового поколения обнаружили 18% фальшивых, то есть на 1 миллион купюр, только 0,4% подделок.
Что с банкнотами в Украине
В начале 2024 года в наличном обращении было больше всего банкнот номиналом 500 гривен – 28,3% от общего количества.
Также в 2023 году сумма наличных денег в обращении страны выросла на 6,7% и уже на 1 января 2024 года составила 764,4 миллиарда гривен.Напомним! Сейчас на одного жителя Украины приходится 66 банкнот.