Подделка денег: какие банкноты чаще всего оказываются фальшивыми

В 2023 году исследовали, что на 1 миллион настоящих банкнот в Украине приходится 2,1 фальшивой. В основном подделки случаются среди купюр номиналом 200 и 500 гривен.

Какие банкноты подделывают чаще всего

В НБУ сообщили, что такой уровень в 8 раз меньше, чем в Европе. Там на 1 миллион банкнот приходится 16 фальшивых евро.

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В прошлом году чаще всего подделывали банкноты старого образца, а 93% от всех изъятых приходилась на:

200 гривен – 61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы;

500 гривен – 24% и 41% соответственно;

100 гривен – 8% и 3% соответственно.

Все остальные изъятые банкноты составляли всего 7%. Также регулятор отметил высокую надежность банкнот номиналом от 100 до 1 000 гривен, которые он ввел в обращение в 2015-2020 годах.

Что с банкнотами в Украине

В 2023 году среди банкнот нового поколения обнаружили 18% фальшивых, то есть на 1 миллион купюр, только 0,4% подделок.

В начале 2024 года в наличном обращении было больше всего банкнот номиналом 500 гривен – 28,3% от общего количества.

Также в 2023 году сумма наличных денег в обращении страны выросла на 6,7% и уже на 1 января 2024 года составила 764,4 миллиарда гривен.

Сейчас на одного жителя Украины приходится 66 банкнот.