Мошенники активизировались: в Украине активно продавали поддельные гривны и доллары
- В Украине увеличилось количество поддельных банкнот, в частности 500 и 200 гривен.
- В 2024 году 93% поддельных иностранных банкнот были долларами США.
В Украине увеличилось количество поддельных банкнот национальной валюты по результатам 2024 года. В частности показатель приблизился к значениям 2021 года.
Поддельные гривны
Однако ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также На рынке бум: цена валют выросла всюду
По итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 1 миллиона настоящих банкнот 5,1 поддельных. В то же время в 2021 году этот показатель составлял около 7,1 поддельных купюр.
Умеренное увеличение уровня подделки банкнот гривны в 2024 году произошло из-за роста активности злоумышленников, что объясняется определенной их адаптацией к реалиям военного положения и желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям,
– объяснили в Нацбанке.
Чаще всего в 2024 году из обращения изымались банкноты двух номиналов:
- 500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок);
- 200 гривен (18%).
Обратите внимание! Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 гривен составляли лишь 4%.
Почему больше всего подделывают купюры старого образца?
В прошлом году больше всего подделывали банкноты гривны старого образца, потому что банкноты нацвалюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые НБУ ввел в обращение в 2015-2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты.
Фальшивые доллары
В частности уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты почти вернулся к уровню 2021 года. Среди изъятых поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США – 93% от общего количества.
Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
- 100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
- 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).
Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.д,
– говорится в тексте.
Для этого следует обращаться к:
- лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков;
- небанковские финансовые учреждения.
В случае возникновения сомнений относительно подлинности банкнот можно обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ. По результатам таких исследований, осуществляемых безвозмездно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными.
Важно! Банкноты иностранной валюты, признаны настоящими, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования, а поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.