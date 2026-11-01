ФБР официально обвинило Северную Корею в атаке на Binance: что говорят в Белом доме

Федеральное бюро расследований США официально обвинило КНДР в масштабной кибератаке на криптобиржу Binance, совершенной 29 октября. Следователи выяснили, что злоумышленники уже начали конвертировать похищенные активы в Ethereum.

Как сообщается в пресс-релизе ФБР, киберпреступники пытаются отмыть похищенные средства с помощью децентрализованных финансовых платформ DeFi и сервисов мгновенного обмена цифровых активов. В настоящее время американские правоохранительные органы пытаются максимально затруднить обналичивание этих средств.

Блокировка подозрительных адресов

Американское бюро призвало операторов блокчейн-сетей, обменники, DeFi-платформы и аналитические сервисы немедленно приостанавливать любые транзакции с кошельками злоумышленников. Следователи обнародовали полный перечень адресов, связанных с масштабным хищением, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение криптовалюты.

Также правоохранительные органы обратились к криптовалютному сообществу с просьбой передавать любую информацию о движении этих средств в региональные отделения ФБР или в специализированный Центр жалоб на интернет-преступления.

Какова реакция Белого дома?

В сообщении службы быстрого реагирования Белого дома Дональд Трамп опроверг заявление ФБР.

По его словам, США пока не уверены в том, была ли атака совершена именно из КНДР.

"Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей",

– заявил Трамп.

Масштабы рекордной атаки

Кибератака, совершенная 29 октября, оказалась самой масштабной в истории цифровых финансов, а общий объем похищенных средств аналитики оценили в 6,3 миллиарда долларов.

Ранее компании-эмитенты стейблкоинов экстренно отреагировали на инцидент и заблокировали почти 2,4 миллиарда а подозрительных долларов.