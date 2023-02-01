Федеральная резервная система вероятно повысит ставку: что будет с долларом

Сегодня, 1 февраля, Федеральная резервная система США пересмотрит размер учетной ставки. По ожиданиям экспертов, на этот раз процентную ставку снова повысят, ведь инфляция остается высокой.

Повышение учетной ставки укрепит курс доллара, однако курс валюты в Украине это повлияет. В нынешних обстоятельствах между процентными ставками ФРС Соединенных штатов и наличным курсом гривни по отношению к доллару нет связи, говорит банкир Анна Золотько.

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В условиях валютных ограничений и фиксированного официального курса наличный валютный рынок в Украине в основном изолирован, а единственными факторами, которые могут на него повлиять, остаются спрос и предложение наличной валюты. Мировое подорожание американской валюты из-за более жесткой монетарной политики ФРС не может быть пока серьезным фактором влияния,

– говорит Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Может ли измениться официальный курс

Пока предпосылок и пересмотра или отмены фиксированного курса в Украине нет. То есть, в любом случае, в ближайшее время курс Нацбанка будет оставаться на уровне 36,5 гривны за доллар.

Объем расходов резервов Национального банка, затрачиваемого на поддержку курса, зависит прежде всего от размера дефицита торгового баланса. Опять же, на последний показатель оказывает наибольшее влияние фактор войны и обусловленные ею экономические потери и разрушенная логистика.

Будет ли доллар дороже евро

Да и в любом случае я бы не стала преувеличивать влияние вероятного повышения ставки ФРС США на поведение рынков, в том числе пары евро/доллар. Во-первых, повышение ставок на 0,25% первого февраля является ожидаемым. На рынках почти нет сомнений в том, что такое решение будет принято 1 февраля. А значит, этот рост уже был заложен в рыночных реакциях,

– объясняет Анна Золотько.

Она добавляет, что 2 февраля ожидается очередной раунд повышения ставок Европейским Центробанком, и он, вероятно, будет более динамичным, чем в США. Также по прогнозу в четверг увеличит ставку Великобритания.

По словам эксперта, если все прогнозы оправдаются, значительных изменений на рынках ждать не стоит.

Напомним, ФРС начала повышение учетной ставки с марта. С этого времени ключевая процентная ставка выросла с 0,25% до 4,5% годовых.