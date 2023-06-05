Эмбарго на украинское зерно: смогут ли европейские фермеры заблокировать вступление Украины в ЕС

Хотя Украина еще не присоединилась к внутреннему рынку ЕС, наплыв украинского зерна вызвал волну недовольства у местных фермеров. Это в свою очередь вызывает беспокойство относительно евроинтеграции Украины.

О препятствиях со стороны аграрного лобби, преимуществах для Украины от единого рынка ЕС и необходимости реформации европейской аграрной политики – узнавала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Мы пообщались с министром аграрной политики, еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и экспертами по ситуации, которая возникла и проанализировали возможные угрозы для Украины.

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Запрет импорта украинского зерна может быть продлен

5 июня истек срок запрета Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

По данным PAP, запрет уже продлили до середины сентября. Что интересно, на продлении запрета по меньшей мере до конца 2023 года настаивала именно Венгрия.

Ранее еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что выступает за продление запрета на импорт зерновых и масличных культур, по меньшей мере, до конца октября 2023 года. Он аргументировал тем, что в ЕС сейчас больше зерна, чем в Украине.

Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер отметила, что на фоне обсуждения об улучшении работы полос солидарности, состоялось первое заседание координационной платформы на техническом уровне.

Эта платформа, которую возглавляет вице-президент Домбровскис на политическом уровне, соберет пять прифронтовых государств-членов, а также Украину и Молдову. И это также возможность обсудить, как мы можем убедиться, что этот импорт может поступать в ЕС и осуществлять эффективный транзит, гарантируя, что он достигнет конечных пунктов назначения,

– сказала Феррер.

Резкий рост украинского экспорта зерновой продукции подчеркивает, что процесс вступления Украины в ЕС может быть нелегким, поскольку уже сейчас фермеры соседних стран несут убытки.

"Этот вопрос подчеркивает остроту проблемы, над которой нужно думать, но до членства все еще есть время, поскольку еще неизвестно, когда Украина присоединится к ЕС. У нас еще есть время, чтобы подумать и понять, как Евросоюз будет реформировать свои внутренние политики, в частности, общую аграрную политику", – прокомментировала ситуацию аналитика Европейского политического центра Светлана Таран.

Внутренний рынок ЕС и общая аграрная политика: что получит Украина

Официальное присоединение Украины к Евросоюзу предполагает вступление во внутренний рынок ЕС, а также интеграцию всех внутренних политик Европейского союза.

Внутренний рынок Европейского союза основан на четырех постулатах – свободное движение товаров, услуг, лиц и капиталов. Это означает, что украинские товары уже не будут стоять в очередях на таможнях и не будут препятствовать на границах.

Поскольку Украина является крупнейшей аграрной страной Европы, интеграция во внутреннюю аграрную политику ЕС является обязательным условием вступления. Единственная аграрная политика ЕС – одна из главных сфер деятельности ЕС, на которую выделяется 40% бюджета.

Такая сельскохозяйственная политика ЕС направлена на обеспечение качественных товаров по справедливым ценам, улучшение сельскохозяйственных угодий, борьбу с изменениями климата. Кроме того, политика ставит своей целью улучшение уровня жизни фермерам.

Финансирование общей аграрной политики распределено между двумя фондами, выделяющими деньги на развитие фермерства, а также поддержкой доходов фермеров.

. По данным Politico, если бы Украина сейчас стала членом ЕС, Евросоюзу пришлось бы выделить наибольшую часть денег от общей аграрной политики в размере 386 миллиардов евро в соответствии с сельскохозяйственной площадью страны.

В случае получения членства в ЕС Украина обязана привести свое сельское хозяйство согласно европейским стандартам. В частности, фермеры должны уважать стандарты защиты окружающей среды, продовольственной безопасности, фитосанитарии и благосостояния животных. Если фермеры нарушают стандарты, то ЕС вводит штрафы – уменьшает налоги с фондов.

По словам аналитики по международной торговле Светланы Таран, украинская сельскохозяйственная продукция дешевая, поскольку Украина не полностью придерживается европейских стандартов, потому что это очень затратно.

Хотя переход на европейские стандарты отмечен в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, в других странах эти нормы не требуются, и поэтому Украина является глобальным игроком на мировых аграрных рынках.

Эксперт считает, что Украине придется "заплатить" за евроинтеграцию, и одними из первых могут пострадать фермеры. К примеру, в ЕС запрещено использование пестицидов, которые украинские фермеры считают менее затратными.

Кроме того, этот запрет действует только в Евросоюзе, а другие страны импортируют товары с использованием этих пестицидов. Поэтому процесс присоединения к внутреннему рынку ЕС не станет простым и быстрым процессом. Украине придется проделать много работы.

Наши компании и бизнес должны осознавать, сколько им нужно еще подтянуться к евростандартам, чтобы этому соответствовать. Это трудная работа для бизнеса и дополнительные расходы. Если мы будем выполнять эти требования, то увеличится стоимость и мы не будем такими дешевыми на европейском рынке. Конечно, мы туда идем, и это наша стратегическая цель,

– сказала Светлана Таран.

Необходимость реформирования и сильное аграрное лобби в ЕС

Politico пишет, что после вступления в ЕС, Украина, как и другие новые члены, будут брать из бюджета Евросоюза, чем возвращать. Поэтому выделение большой доли из аграрного бюджета приведет к уменьшению финансирования других государств-членов. Аналитика Светлана Таран говорит, что в Брюсселе уже рассматривают необходимость реформирования внутренних политик ЕС в случае вступления Украины.

Прежде всего, это аграрная политика, даже в пересмотре оказания помощи аграриям. Поскольку Украина очень большая страна, и, возможно, помощь украинским фермерам для Евросоюза будет очень накладна,

– сказала эксперт.

Большим препятствием может стать аграрное лобби в ЕС, лидерами которого являются Франция и Польша. После вступления Украины эти государства могут столкнуться с конкуренцией, поскольку у Украины преобладает агрономический потенциал и стоимость производства.

Поэтому реформирование единой аграрной политики ЕС может привести к скандалу, поскольку аграрное лобби, прежде всего, защищает собственные интересы. В общем, в Брюсселе еще не начали работать над введением реформ.

Аналитик Светлана Таран считает, что изначально стоило бы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Отметим, чтобы переговоры были открыты, каждая страна-член ЕС должна проголосовать за эту идею.

Эксперт отмечает, что в таком случае реформы общей аграрной политики следует проводить позже, чтобы переговоры о вступлении не были заблокированы.

Нужно осторожный подход, сначала открыть переговоры. Конечно, для нас было бы лучше, если бы ЕС начал это делать как можно быстрее после выборов. И главное, чтобы Украину также приобщали к разработке новой внутренней политики ЕС с учетом интересов как Украины, так и других 27 государств-членов. Здесь нужно будет искать какие-то компромиссные решения,

– говорит Таран.

В комментарии 24 Каналу еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что после вступления Украины в ЕС конкуренция вырастет.

"Украина будет тяжелым конкурентом особенно в зерновых культурах, поскольку Европейский Союз также является экспортером зерна. Соответственно урожаю в следующем году 2023 – 2024, у нас будет примерно на 30 миллионов фунтов больше зерна, чем потребление в Европейском Союзе", – сказал еврокомиссар.

Однако ЕС имеет дефицит масличных культур и украинский экспорт помогает выровнять баланс сельскохозяйственной продукции. По словам Войцеховского, импорт мясной продукции из Украины невелик, напротив, экспорт мяса из Польши в Украину в 30 раз превышает импорт.

. В ситуации с зерновыми культурами европейский экспорт из Украины составляет около 3 миллиардов евро, а импорт увеличился, в том числе после полномасштабной войны с 7 до 13 миллиардов евро.

"Конечно, есть стратегия сотрудничества с Украиной, для экономики также выгодна свободная торговля с Украиной, но не для фермеров. Фермеры стали жертвами либерализации торговли, потому что это выгодно всей экономике. Поэтому компенсации для фермеров и государственная помощь – это очень важные инструменты", – объяснил Войцеховский.

Компромиссы и переговоры как решения для Украины

На фоне блокирования пятью государствами-членами украинского зерна Украина продолжает вести дипломатические переговоры. Министр агрополитики Украины Николай Сольский во время визита в Брюссель заявил, что в любом случае Украина не хочет иметь дополнительных сложных ситуаций, отвечая, будут ли в Киеве обращаться в суд.

Потеря поддержки со стороны европейских коллег – это последнее, что сейчас нужно Украине и во время процесса вступления в ЕС.

Аналитика из международной торговли Светлана Таран считает, что Украине следует воздержаться от критики стран, запретивших импорт украинской аграрной продукции и продолжать вести переговоры.

В частности, договариваться о самоограничениях и призывать Еврокомиссию увеличивать их финансирование. Такая тактика поможет сохранить союзников и не настроит их фермеров против вступления Украины.

Министр агрополитики Украины Сольский призывает воспринимать нынешнюю ситуацию как опыт, который будет полезен после вступления в ЕС. После присоединения к европейскому блоку Украина столкнется с высокой конкуренцией среди аграриев.

Мы уже наконец-то получим реальный серьезный опыт того, как будет происходить, когда мы будем членом ЕС, потому что нас такими уже многие воспринимают,

– сказал Сольский в комментарии 24 Канала, подчеркнув, что Украина будет отстаивать свои интересы.

Кроме того, он призвал государства-члены вести диалог со своими фермерами, чтобы развеять их страхи и сомнения.

В целом даже после вступления в ЕС для Украины останутся важными глобальные рынки. Страны ближнего Востока, Африки, Индонезия и Китай охотно импортировали зерно и курятину из Украины.

Блокада украинских портов и наплыв агропродукции в соседние государства лишь временная ситуация. Однако сельское хозяйство – это только одна отрасль, а у Украины есть еще и другие сферы.

"Украина – большая страна, поэтому вступление в ЕС это большой геополитический по масштабу проект, который имеет очень много стейкхолдеров и интересов. Ясно, что аграрное лобби мощное, но из-за наличия геополитических и интересов безопасности, я думаю в ЕС будут заинтересованы искать компромиссы", – резюмировала Светлана Таран.