Дело не только в Орбане: Венгрия может так и не получить 17 миллиардов от ЕС

Во время 16-летнего правления премьера Виктора Орбана Евросоюз заморозил около 17 миллиардов евро финансирования для Венгрии. Теперь на выборах в стране может победить его соперник Петер Мадьяр, но разблокирование этих средств и для него будет непростой задачей.

Почему Венгрии будет сложно вернуть финансирование?

Через несколько дней, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся выборы. Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр имеет высокие шансы на победу, пишет Politico.

Во время предвыборной кампании Мадьяр пообещал венграм быстро восстановить выплаты от ЕС, которые Брюссель заморозил из-за нарушения стандартов демократии в Венгрии.

Tisza (партия Мадьяра – 24 Канал) вернет средства ЕС. Чтобы их разблокировать, до конца августа мы подготовим полноценный план восстановления. Мы обсудим с партнерами в ЕС, как лучше всего его реализовать, с учетом результатов выборов,

– заявил представитель партии Мартон Гайду.

Хотя выборы еще не состоялись, в партии Мадьяра уже прорабатывают сценарии возвращения хотя бы части замороженных средств. Однако это сложная задача, поскольку ЕС поставил жесткие дедлайны:

Мадьяр будет иметь время только до 31 августа для проведения реформ, необходимых для получения 10 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС после пандемии.

Еще 7 замороженных миллиардов евро связаны с финансированием менее развитых регионов, но их Венгрия может получить до 2028 года.

Что нужно сделать Венгрии, чтобы получить деньги?

Впрочем, в Еврокомиссии уже отметили, что не выплатят никаких средств, пока Венгрия не выполнит необходимые условия, независимо от результатов выборов.

По действующим правилам Венгрия должна выполнить 27 условий ЕС. Среди них:

реформа государственных закупок;

усиление независимости судов;

улучшение академической свободы.

Эти 27 условий можно выполнить очень быстро, если есть политическая воля,

– отметил один из представителей Еврокомиссии.

Оппозиционный венгерский лидер уже пообещал внедрить антикоррупционные меры, восстановить независимость науки и присоединиться к Европейской прокуратуре в случае своей победы.

Однако серьезным препятствием для Мадьяра может стать необходимость получить две трети голосов в парламенте, чтобы провести реформы. Также необходимо уволить должностных лиц, приближенных к Орбану. В то же время президент Венгрии может задерживать принятие законов и передавать их в Конституционный суд.

К тому же для полного получения средств Венгрии необходимо также внедрить дополнительные реформы, в частности в сферах климата и цифровой трансформации.

Впрочем, в Брюсселе говорят, что у Будапешта еще есть шанс разблокировать хотя бы часть финансирования ЕС.

Средства не потеряны полностью, мы считаем, что часть из них можно вернуть,

– добавили в Еврокомиссии.

Важно! Исследования, проведенные в начале апреля, показали, что оппозиционная Tisza увеличила отрыв от партии Орбана Fidesz до 19 процентных пунктов, пишет Reuters.

