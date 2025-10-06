Россия урезает финансирование для оккупированных украинских территорий. Об этом говорится в проекте бюджета России на следующий год.

Что происходит с финансированием оккупированных территорий?

Уменьшение произойдет почти на 10%, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Дело в том, что в проекте бюджета страны-агрессора на 2026 год предусмотрено урезание финансирования федеральной программы "Восстановление инфраструктуры и содействие экономическому развитию" для оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Оно составляет почти 10% – на 32,4 миллиарда рублей (это примерно 386 миллионов долларов).

Наибольшее сокращение ожидается в таких отраслях:

жилищное строительство; ремонт домов и объектов ЖКХ.

Оно ставит минус 22 процента. Кроме того, существенно уменьшено финансирование ремонта дорог и восстановления коммунальной инфраструктуры.

Это очередное подтверждение, что Кремлевское "восстановление" оккупированных территорий – фикция для пропаганды,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Россия сама уничтожила целые населенные пункты, довела инфраструктуру до критического состояния, а теперь сокращает расходы на ее восстановление. Как характерный пример приводят ситуацию по взрыву газа в многоэтажке в городе Хрустальный Луганской области, который произошел накануне.

Обратите внимание! В ЦПИ подчеркнули, что такие инциденты – это следствие деградации систем жизнеобеспечения оккупированных городов, которые власть, назначенная кремлем, не способна ни удерживать, ни восстановить.

Что известно о российском бюджете?

Российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, о чем пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

Таким образом стало известно, что дефицит федерального бюджета страны на 2026 год составит 3,78 триллиона рублей. В частности для 2027 года – 3,186 триллиона рублей, 2028 года – 3,514 триллиона рублей.

Расходы 2026 году запланированы около 44,1 триллиона рублей, в 2027-м – 46 триллиона рублей, в 2028-м – 49,4 триллиона рублей.

Заметьте! Доходы составят в 2026 году – 40,3 триллиона рублей, в 2027 году – 42,9 триллиона рублей, а в 2028-м – 45,9 триллиона рублей.

