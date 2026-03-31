Киев сможет получить финансирование от ЕС: какой альтернативный вариант предложили Украине

Украина крайне нуждается в финансировании от Евросоюза. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро. Однако вето Виктора Орбана остается в силе.

Как Украина может получить денежную помощь от ЕС?

На фоне этих событий Брюссель предложил Киеву альтернативный путь получить бюджетную помощь, о чем пишет Европейская правда.

Об этом говорится в письме еврокомиссара Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука. Кос отметила, что Верховная Рада может повлиять на получение денежной помощи.

В частности она предлагает ВРУ принять перечень из 11 законов. Согласно словам Марты Кос, эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для страны финансирование до 4 миллиардов евро.

Все эти законопроекты:

являются "просроченными" обязательств Украины за прошлый год;

прошли экспертизу Еврокомиссии;

готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам Рады.

Некоторые из них необходимо принять как можно быстрее. Тогда выделенные средства смогут "не сгореть".

Важно! В случае принятия законов выделение средств не потребует единодушия в ЕС, то есть эти средства Орбан заблокировать не сможет.

Комиссар в частности отметила, что на этот раз "на кону" не только финансирование. Законы смогут помочь сохранить динамику реформ, и приблизить Украину к членству в ЕС.

Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент относительно непоколебимой приверженности Украины к выполнению своей программы реформ,

– говорится в документе.

В письме указано, что ЕС ожидает принятия законов из списка на следующих заседаниях. Они запланированы на следующей неделе.

Марта Кос отдельно подчеркнула важность законов о выполнении и цифровизацию судебных решений, а также о декларации о добродетели судей, изменения в законе о госслужбе, реформы в энергетическом секторе и в железнодорожном секторе.

Фото "Европейской правды"

Напомним! Венгрия пока действительно блокирует предоставление кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины. Будапешт планирует это делать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил представитель страны Петер Сийярто.

