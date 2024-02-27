Сколько ПФУ выделил на финансирование пенсий и субсидий в феврале

В ПФУ сообщили о завершении финансирования выплат пенсий и субсидий в феврале. О том, какие суммы финансирования на различные виды выплат, читайте далее.

Сколько было направлено средств на выплаты

Поэтому, на финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот за февраль 2024 года было направлено: 57,9 миллиарда гривен – на пенсионные выплаты, а на жилищные субсидии и льготы – 4,8 миллиарда гривен.

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Также по состоянию на 26 февраля ПФУ было профинансировано:

на страховые выплаты – 2597,8 миллиона гривен;

в том числе на оплату больничных – 1514,5 миллиона гривен.

ПФУ предупреждает о мошенниках

В феврале ПФУ предоставил 999 тысяч услуг лицам, которые обратились в его органы.

В ПФУ также сообщили о схемах мошенничества. Стало известно, что мошенники представляются работниками ПФУ и просят у ВПЛ, которые якобы проходят идентификацию, их банковские реквизиты.

Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продолжения или возобновления выплат, уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт,

– написали в ПФУ.

В регуляторе отметили, что если с вами вышло на контакт подобное лицо, необходимо обратиться в Нацполицию Украины.

Кому нужно пройти идентификацию Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта 2024 года, иначе они потеряют свои выплаты.

Как пройти идентификацию

Пенсионерам пройти идентификацию можно различными способами: