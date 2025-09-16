В 2026 году судебная власть и органы прокуратуры будут работать с большими финансовыми ресурсами. Для некоторых предусмотрен рост как общего, так и специального фонда расходов. Таким образом, больше всего дополнительных средств получит прокуратура.

Какие суммы расходов предусмотрены на судебную систему в 2026 году?

В документе, что касается расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который оказался в распоряжении журналистов 24 Канала, предусмотрено увеличение финансирования для ряда органов судебной власти Украины.

Государственная судебная администрация Украины

Например, общий фонд на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия на 2026 год составляет 18,50 миллиона гривен. В прошлом году была заложена такая же сумма.

Однако специальный фонд вырос с 3,60 миллиона гривен до 4,20 миллиона гривен.

Заметьте! Специальный фонд – это бюджетные средства, которые поступают на какую-то конкретную цель. Цели из этого фонда определяются законом о госбюджете.

Верховный суд

Общий фонд на 2026 год по осуществлению правосудия Верховным Судом составляет 1,94 миллиона гривен, что по сравнению с 2025 годом не изменился.

Впрочем на 2026 год изменился специальный фонд – с 482 325,1 тысячи гривен в 2025 году до 665 893,3 тысячи гривен.

Конституционный Суд Украины

Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине – общий фонд составляет 344 642 тысячи гривен. По сравнению с 2025 годом сумма выросла почти на 12 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд

Общий фонд на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом – 354 162,1 тысячи гривен, а осуществление правосудия Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда – 156 389,7 тысячи гривен.

По сравнению с 2025 годом осуществления правосудия Высшим антикоррупционным судом выросло на 1 735 гривен, а осуществление правосудия Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда – на 1 400 гривен.

Офис Генерального прокурора

Финансирование на прокурорскую деятельность, подготовку и повышение квалификации работников органов прокуратуры – 18,23 миллиона гривен.

Если сравнить с цифрами, которые были предусмотрены на 2025 год, то сумма в 2026 году возрастет более чем на 1,60 миллиона гривен, что является самым высоким ростом среди избранных органов.

Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд

Осуществление правосудия Специализированным окружным административным судом на 2026 год установлено на уровне 34 308,8 тысячи гривен. А осуществление правосудия Специализированным апелляционным административным судом – на уровне 19 996,8 тысячи гривен.

Важно! Часто оплата труда работников – это самая большая статья расходов из общего фонда. Таким образом, если растет общий фонд, то это, вероятнее всего, означает рост зарплат или увеличение штата работников. Иногда даже и то, и другое.

