Финансирование судей и прокуроров в 2026 году: как изменится бюджет судебной власти Украины
- В 2026 году финансирование органов судебной власти и прокуратуры Украины увеличится.
- Например, общий фонд на осуществление деятельности прокуратуры получит дополнительно прокуратуры получит дополнительно более 1,60 миллиона гривен в 2026 году.
В 2026 году судебная власть и органы прокуратуры будут работать с большими финансовыми ресурсами. Для некоторых предусмотрен рост как общего, так и специального фонда расходов. Таким образом, больше всего дополнительных средств получит прокуратура.
Какие суммы расходов предусмотрены на судебную систему в 2026 году?
В документе, что касается расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который оказался в распоряжении журналистов 24 Канала, предусмотрено увеличение финансирования для ряда органов судебной власти Украины.
- Государственная судебная администрация Украины
Например, общий фонд на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия на 2026 год составляет 18,50 миллиона гривен. В прошлом году была заложена такая же сумма.
Однако специальный фонд вырос с 3,60 миллиона гривен до 4,20 миллиона гривен.
Заметьте! Специальный фонд – это бюджетные средства, которые поступают на какую-то конкретную цель. Цели из этого фонда определяются законом о госбюджете.
- Верховный суд
Общий фонд на 2026 год по осуществлению правосудия Верховным Судом составляет 1,94 миллиона гривен, что по сравнению с 2025 годом не изменился.
Впрочем на 2026 год изменился специальный фонд – с 482 325,1 тысячи гривен в 2025 году до 665 893,3 тысячи гривен.
- Конституционный Суд Украины
Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине – общий фонд составляет 344 642 тысячи гривен. По сравнению с 2025 годом сумма выросла почти на 12 тысяч гривен.
- Высший антикоррупционный суд
Общий фонд на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом – 354 162,1 тысячи гривен, а осуществление правосудия Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда – 156 389,7 тысячи гривен.
По сравнению с 2025 годом осуществления правосудия Высшим антикоррупционным судом выросло на 1 735 гривен, а осуществление правосудия Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда – на 1 400 гривен.
- Офис Генерального прокурора
Финансирование на прокурорскую деятельность, подготовку и повышение квалификации работников органов прокуратуры – 18,23 миллиона гривен.
Если сравнить с цифрами, которые были предусмотрены на 2025 год, то сумма в 2026 году возрастет более чем на 1,60 миллиона гривен, что является самым высоким ростом среди избранных органов.
- Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд
Осуществление правосудия Специализированным окружным административным судом на 2026 год установлено на уровне 34 308,8 тысячи гривен. А осуществление правосудия Специализированным апелляционным административным судом – на уровне 19 996,8 тысячи гривен.
Важно! Часто оплата труда работников – это самая большая статья расходов из общего фонда. Таким образом, если растет общий фонд, то это, вероятнее всего, означает рост зарплат или увеличение штата работников. Иногда даже и то, и другое.
Какая зарплата у госслужащих Украины?
Известно, что в июле этого года зарплаты госслужащих выросли на 7% по сравнению с 2024 годом. Таким образом, средняя зарплата составляет 62,6 тысячи гривен.
Кроме того, до 31 декабря этого года Кабмин ввел дополнительный коэффициент до 31 декабря этого года повышения должностных окладов госслужащих и работников патронатных служб судебной системы.
Интересно, что среди категорий пенсионеров судьи получают самые высокие пенсии в стране, в частности больше всего пенсия судьи составляет рекордные 390 тысяч гривен.