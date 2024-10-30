Зарплата украинских прокуроров

О том, что повышение зарплат прокуроров не произойдет, сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

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Кстати, в правке, которая отменяет повышение и которую поддержали депутаты, речь шла о росте зарплат аж на 37%. Поэтому 3 миллиарда гривен из бюджета не будут направлять на повышение в следующем году.

Роксолана Пидласа Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Верховная Рада поддержала правку о том, чтобы оставить прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров в 2025 году на уровне 1 600 гривен.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем тэлеграм-канале, за соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

Интересно! За 9 месяцев 2024 года на спецпенсии, в частности прокуроров и судей, государство потратило почти 88 миллиардов гривен, а до конца года эта сумма составит почти 120 миллиардов, говорится в материале Экономической правды.