Отношения между Киевом и Будапештом выходят на новый прагматичный уровень после длительного перерыва. Соседнее государство готово поддержать нашу энергетику зимой, однако в вопросе глобальных финансов остается непреклонным.

Что получит Украина для переживания суровой зимы

Во время совместной пресс-конференции в Закарпатье Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорились о масштабной гуманитарной и энергетической поддержке. Будапешт выделяет нашей стране пакет помощи на миллиард форинтов, который должен помочь украинцам пережить холодный сезон в условиях постоянных российских атак на инфраструктуру. В этот пакет вошли мощные генераторы, мобильные укрытия, медицинское оборудование и вакцины, о чем пишет "Мы – Украина". Кроме того, стороны подробно обсудили прямые поставки дизельного топлива в Украину, что позволит стабилизировать цены на отечественных АЗС и избежать дефицита.

Несмотря на готовность оказывать гуманитарную помощь, Венгрия категорически не поддерживает включение финансирования Украины в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы. Петер Мадьяр объяснил это решение внутренними экономическими проблемами своей страны, в частности большим дефицитом бюджета, который он унаследовал от предыдущей власти.

С начала войны Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, и вы и впредь можете рассчитывать на нас. Мы хотели бы иметь свободу в ЕС, чтобы, если мы помогаем, то помогали так, как считаем нужным,

– заявил венгерский премьер, сообщает "Европейская правда".

Это означает, что Киеву придется искать другие механизмы для привлечения европейских макрофинансовых траншей в будущем.

Какие инфраструктурные проекты изменят транспортную логистику

Помимо энергетики, лидеры двух государств договорились о существенном расширении транспортных коридоров, что напрямую повлияет на скорость и стоимость перевозок для украинского бизнеса. Основной акцент был сделан на развитии прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Будапештом, а также на масштабной электрификации путей. Как отмечает "Укринформ", отдельным пунктом переговоров стала реконструкция действующих и строительство совершенно новых пунктов пропуска на общей границе, что должно разгрузить логистические маршруты в Европу.

Обратите внимание! Этот визит Петера Мадьяра стал первым приездом главы венгерского правительства в Украину с 2015 года и ознаменовал серьезную перезагрузку двусторонних отношений. Накануне сторонам удалось всего за несколько недель согласовать 10 острых вопросов, касающихся прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Экономической основой для такого сближения стала острая потребность Венгрии в украинской аграрной продукции: из-за кризиса и неурожая Будапешт готов открыть рынок для нашей кукурузы. В свою очередь, большие европейские компании, такие как MOL, получили зеленый свет на продажу своих излишков нефтепродуктов украинским потребителям.