Финансирование боевых действий в Украине: потратить России на войну установили новый рекорд

Расходы федерального бюджета России по военным статьям в с января по сентябрь 2025 года установили новый рекорд. Он составляет 11,854 триллиона рублей.

Сколько Россия тратит на войну?

Эти данные подсчитал научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".

По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия выросли еще на 30%, или на 2,763 триллиона рублей. Относительно уровней 2023 года военный бюджет России стал больше на 95% (+ 5,777 триллиона рублей), по сравнению с 2022 годом – на 173%, а с довоенным 2021 годом – на 295%, то есть почти в 4 раза.

В среднем "военная машина" тратила:

1,32 триллиона рублей в месяц; 43,4 миллиарда рублей в день; или 1,9 миллиарда рублей в час.

Однако есть нюанс. Более половины (59%) российского военного бюджета засекречено. За три квартала по открытым оборонным статьям было потрачено 4,816 триллиона рублей, а по закрытым – 7,038 триллиона.

По сравнению с прошлым годом "теневой" бюджет увеличился на 39%, а относительно довоенного периода – в 5 раз,

Согласно информации, на войну против Украины Кремль потратил 44% всех собранных в федеральный бюджет налогов и 39% его расходов. Оба показателя тоже стали рекордными.

Например, прошлом году это было 39% и 36%, а в 2021 году – только 18,4% и 19%. А в совокупности с начала 2022 года война против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 42,343 трлн рублей или 542 миллиардов долларов.

Важно! Это эквивалентно 24 годовым бюджетам всей системы высшего образования России, 22 годовым расходам федерального бюджета на здравоохранение, и почти 80 годовым бюджетам крупных и богатых регионов.

В частности бюджет на 2026 год свидетельствует о том, что в планы Москвы не входит завершить войну. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Дело в том, что в бюджете почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок. А это рекорд еще со времен СССР.

Кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией,

Интересно! В частности "за войну" будет платить население через штрафы, налоги и тому подобное.

