Фінансування бойових дій в Україні: витратити Росії на війну встановили новий рекорд

Витрати федерального бюджету Росії за військовими статтями у з січня по вересень 2025 року встановили новий рекорд. Він становить 11,854 трильйона рублів.

Скільки Росія витрачає на війну?

Ці дані підрахував науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюґе, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа "The Moscow Times".

Порівняно з тим самим періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї зросли ще на 30%, або на 2,763 трильйона рублів. Відносно рівнів 2023 року військовий бюджет Росії став більшим на 95% (+ 5,777 трильйона рублів), порівняно з 2022 роком – на 173%, а з довоєнним 2021 роком – на 295%, тобто майже у 4 рази.

У середньому "воєнна машина" витрачала:

1,32 трильйона рублів на місяць; 43,4 мільярда рублів на день; або 1,9 мільярда рублів на годину.

Однак є нюанс. Понад половину (59%) російського військового бюджету засекречено. За три квартали за відкритими оборонними статтями було витрачено 4,816 трильйона рублів, а за закритими – 7,038 трильйона.

Порівняно з минулим роком "тіньовий" бюджет збільшився на 39%, а відносно довоєнного періоду – у 5 разів,

– йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією, на війну проти України Кремль витратив 44% усіх зібраних у федеральний бюджет податків і 39% його видатків. Обидва показники теж стали рекордними.

Наприклад, торік це було 39% і 36%, а у 2021 році – лише 18,4% і 19%. А у сукупності з початку 2022 року війна проти України обійшлася російським платникам податків у 42,343 трлн рублів чи 542 мільярдів доларів.

Важливо! Це еквівалентно 24 річним бюджетам усієї системи вищої освіти Росії, 22 річним витратам федерального бюджету на охорону здоров’я, і майже 80 річним бюджетам великих і багатих регіонів.

Зокрема бюджет на 2026 рік свідчить про те, що у плани Москви не входить завершити війну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Річ у тім, що у бюджеті майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. А це рекорд ще з часів СРСР.

Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво! Зокрема "за війну" платитиме населення через штрафи, податки тощо.

Що ще відомо про фінансування війни у Росії?