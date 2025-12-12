Скільки Росія витрачає на війну?
Ці дані підрахував науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюґе, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа "The Moscow Times".
Порівняно з тим самим періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї зросли ще на 30%, або на 2,763 трильйона рублів. Відносно рівнів 2023 року військовий бюджет Росії став більшим на 95% (+ 5,777 трильйона рублів), порівняно з 2022 роком – на 173%, а з довоєнним 2021 роком – на 295%, тобто майже у 4 рази.
У середньому "воєнна машина" витрачала:
- 1,32 трильйона рублів на місяць;
- 43,4 мільярда рублів на день;
- або 1,9 мільярда рублів на годину.
Однак є нюанс. Понад половину (59%) російського військового бюджету засекречено. За три квартали за відкритими оборонними статтями було витрачено 4,816 трильйона рублів, а за закритими – 7,038 трильйона.
Порівняно з минулим роком "тіньовий" бюджет збільшився на 39%, а відносно довоєнного періоду – у 5 разів,
– йдеться у матеріалі.
Згідно з інформацією, на війну проти України Кремль витратив 44% усіх зібраних у федеральний бюджет податків і 39% його видатків. Обидва показники теж стали рекордними.
Наприклад, торік це було 39% і 36%, а у 2021 році – лише 18,4% і 19%. А у сукупності з початку 2022 року війна проти України обійшлася російським платникам податків у 42,343 трлн рублів чи 542 мільярдів доларів.
Важливо! Це еквівалентно 24 річним бюджетам усієї системи вищої освіти Росії, 22 річним витратам федерального бюджету на охорону здоров’я, і майже 80 річним бюджетам великих і багатих регіонів.
Зокрема бюджет на 2026 рік свідчить про те, що у плани Москви не входить завершити війну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Річ у тім, що у бюджеті майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. А це рекорд ще з часів СРСР.
Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,
– йдеться у повідомленні.
Цікаво! Зокрема "за війну" платитиме населення через штрафи, податки тощо.
Що ще відомо про фінансування війни у Росії?
У Росії виникають проблеми у регіонах. Вони стосуються труднощів постачання продуктів та відсутності медичного персоналу. Причиною таких подій є війна та відсутність грошей.
Зокрема Федеральний бюджет Росії відчуває системний дефіцит через значні витрати на оборону. Раніше Москва закривала бюджетну діру за допомогою нафтових доходів, але вони знизились.