Рада освободила от ответственности за просрочку представления финотчетности в период войны

Отныне в Украине не будут привлекать к ответственности за нарушение сроков представления финотчетности в период военного положения.

Верховная Рада приняла законопроект N6244 "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"". За соответствующее решение проголосовали 306 народных депутатов. Нардепы поддержали законопроект без обсуждения.

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Что изменилось

Законом предусматривается, что юридические лица будут уволены за нарушение представления финансовой отчетности в период военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены. При этом новшество касается как юридических лиц, так и частных предпринимателей.

Так, предприниматели смогут обнародовать финансовую отчетность за весь период на своем вебсайте или на своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Сейчас бизнес в бедственном положении и мы должны поддерживать его и стимулировать развитие всеми возможными способами. Бизнес платит налоги, идущие на финансирование армии, а также финансово помогает ВСУ. Мы не можем в такое время еще и штрафовать предпринимателей только за то, что они несвоевременно предоставили финансовую отчетность,

– сказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Кредит за разрушенное оккупантами имущество заморозят или спишут

Недавно Верховная Рада приняла за основу законопроект #7441-1 о физических лицах, которые взяли кредит на покупку квартиры или машины, но потеряли их из-за боевых действий или оккупации. Кредиторам предлагают приостанавливать обязательные платежи по кредитам таких заемщиков.

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