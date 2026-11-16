Средства на ПВО и дроны: ЕС перечислил Украине финансовую помощь

В понедельник, 16 ноября, Европейская комиссия официально перечислила Украине 1,71 миллиарда евро в рамках масштабной кредитной программы. Средства будут направлены на закупку беспилотников, артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, в частности радаров раннего предупреждения.

Какую помощь получила Украина от ЕС

Это уже восьмой платеж Украине в рамках оборонного компонента кредита в поддержку Украины, о чем говорится на сайте Европейской Комиссии.

Примерно 40% от общей суммы выплаты будут направлены на финансирование контрактов с производителями, зарегистрированными в Евросоюзе.

Важно! До конца года Украина может еще получить 23,6 миллиарда евро финансовой поддержки от ЕС. Эта сумма включает около 19,2 миллиарда евро в рамках кредита на поддержку Украины, из которых 10,2 миллиарда евро предусмотрены для укрепления оборонно-промышленного потенциала Украины, а 9 миллиардов евро – для бюджетной поддержки.

Кроме того, в рамках программы "Ukraine Facility" на этот год остается доступным почти 4,4 миллиарда евро бюджетной поддержки.

В частности, с начала полномасштабного вторжения ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 237,6 миллиарда евро помощи.

Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии Сегодня мы также перечислили более 1,7 миллиарда евро на помощь в закупке беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны для Украины. Кроме того, почти 8 миллиардов евро – крупнейший в истории единовременный платеж в рамках программы Ukraine Facility – уже направляются в Украину благодаря решению Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа и впредь будет поддерживать Украину и помогать ей сохранять устойчивость перед лицом усиленных российских атак.

Выделение помощи подтвердил и действующий премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Об этом говорится в его социальных сетях.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Встреча с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили финансовую устойчивость Украины, поддержку нашей экономики и европейскую интеграцию. Поблагодарил за 1,7 миллиарда евро от ЕС на укрепление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

С учетом этого транша Украина получила уже 14,6 миллиарда евро оборонного финансирования в рамках этого механизма.

Напомним, что ЕС также ввел новые санкции санкции против России. В список попали как физические, так и юридические лица.