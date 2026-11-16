ЕС готовит для Украины новый кредит на 45 миллиардов: кто может сорвать этот план

Брюссель предлагает новую финансовую поддержку, которая должна помочь Украине на фоне российского террора. Однако внутренние политические торги европейских лидеров ставят этот амбициозный план под серьезную угрозу.

Как Европа планирует закрыть финансовую дыру

Европейская комиссия намерена предложить Украине новый кредит на сумму 45 миллиардов евро. Средства планируется привлечь посредством заимствований, обеспеченных общим бюджетом Евросоюза, пишет Financial Times.

Такой механизм уже использовался для предыдущего кредитного пакета Украине на 90 миллиардов евро.

По информации издания, новое предложение должно быть представлено странам ЕС в среду.

Обратите внимание! Ожидается , что новая поддержка поможет покрыть около двух третей прогнозируемого дефицита Украины в 2027 году, который оценивается в 70 миллиардов евро.

Каковы риски для одобрения кредита

В то же время для согласования нового кредита требуется единодушное согласие всех 27 стран Евросоюза.

Однако три страны ранее добились освобождения от расходов на обслуживание процентов по предыдущему кредиту на 90 миллиардов евро:

Чехия;

Словакия;

и Венгрия.

Теперь они вместе с Болгарией уже заявили, что не будут участвовать в будущем финансировании Украины.

Отдельной проблемой для Брюсселя являются также переговоры о следующем семилетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц требует справедливого распределения финансового бремени. Он даже пригрозил заблокировать общий бюджет ЕС, если другие страны откажутся вносить средства на поддержку Киева.

По данным трех собеседников издания, вопросы помощи Украине и нового бюджета ЕС фактически объединили в одни переговоры. Однако не все согласны с такой тактикой. В частности, против уже выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Будущее финансирование Украины не может быть предпосылкой для принятия следующего бюджета ЕС,

– подчеркнул Бабиш в письме президенту Европейской Рады Антониу Кошти.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин также выразил обеспокоенность в связи с объединением этих двух переговорных процессов.

Между тем в Брюсселе и Берлине опасаются, что обеспечить долгосрочную поддержку Украины будет все сложнее из-за приближающихся выборов в Испании, Франции, Италии и Польше.

Стоит знать! Лидеры стран ЕС должны обсудить вопрос о новом кредите Украине на саммите в Брюсселе 26–27 ноября. Достичь договоренностей планируется до конца 2026 года.

Напомним, предыдущий пакет помощи на 90 миллиардов евро должен был полностью покрыть потребности Киева на текущий и следующий годы. Однако из-за масштабных разрушений инфраструктуры российскими ракетами финансовая дыра значительно увеличилась. В связи с увеличением дефицита Брюсселю приходится искать дополнительные источники средств.