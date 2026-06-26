Украина может получить до 100 миллиардов, но ЕС выдвигает жесткие требования

Евросоюз рассматривает возможность выделить Украине до 100 миллиардов евро в качестве поддержки из нового бюджета на 2028 – 2034 годы. Однако Брюссель будет требовать проведения дальнейших реформ для получения финансирования.

Чего требует ЕС от Украины

Об этом на конференции в Гданьске рассказала руководитель украинской службы в составе Еврокомиссии Анна Ярош-Фрис, сообщает 24 Канал.

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По ее словам, действующая программа европейской помощи Киеву в рамках "Плана Украины" заканчивается в 2027 году. Поэтому Брюссель должен утвердить новый план финансирования, чтобы поддержка Украины оставалась непрерывной.

Ярош-Фрис отметила, что Европейская комиссия выступает за выделение значительной суммы средств на 2028–2034 годы и уже внесла свое предложение на рассмотрение странам блока. Однако деньги просто так никто выделять не собирается.

Мы предложили значительный пакет поддержки Украины – около 100 миллиардов евро на следующий бюджетный период, но эти деньги будут обусловлены выполнением требований по реформам,

– отметила она.

Чиновница подчеркнула, что финансирование Украины будет принципиально зависеть от проводимых реформ, а условия будут жесткими.

Фонды ЕС будут всё больше и больше увязываться с реформами и вопросами верховенства права. Поэтому ожидайте очень-очень жестких условий,

– подчеркнула Ярош-Фрис.

В ЕС планируют внимательно следить за дальнейшими реформами Украины.

В то же время глава украинской службы добавила, что сейчас Евросоюз вступает в очень напряженный период обсуждения своего следующего многолетнего бюджета, ведь в нем есть много вопросов, касающихся не только Украины.

Таким образом, ЕС не отступает от своего обещания поддерживать Украину и помочь в восстановлении государства, но получить финансирование Киеву будет непросто, ведь придется проводить реформы, возможно, даже непопулярные.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает 100 миллиардов евро для пополнения "Украинского фонда" (Ukraine facility).