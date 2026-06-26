Чого вимагає ЄС від України

Про це на конференції у Гданську розповіла керівниця української служби у складі Єврокомісії Анна Ярош-Фріс, повідомляє 24 Канал.

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За її словами, чинна програма європейської допомоги Києву у рамках "Плану України" добігає кінця у 2027 році. Тож Брюссель має затвердити новий план фінансування, аби підтримка України залишалася безперервною.

Ярош-Фріс зазначила, що Європейська комісія виступає за виділення чималої суми коштів на 2028 – 2034 роки, і вже внесла свою пропозицію на розгляд країнам блоку. Однак гроші просто так ніхто виділяти не збирається.

Ми запропонували значний пакет підтримки України – близько 100 мільярдів євро на наступний бюджетний період, та ці гроші будуть обумовлені виконанням вимог щодо реформ,

– зауважила вона.

Посадовиця наголосила, що фінансування України принципово залежатиме від проведених реформ, а умови будуть жорсткими.

Фонди ЄС будуть більше і більше пов'язані з реформами і з питаннями верховенства права. Тож очікуйте на дуже-дуже жорсткі умови,

– підкреслила Ярош-Фріс.

У ЄС планують уважно слідкувати за подальшими реформами України.

Водночас очільниця української служби додала, що наразі Євросоюз зараз входить у дуже гарячий період обговорення свого наступного багаторічного бюджету, адже у ньому є багато питань, які стосуються не тільки України.

Таким чином, ЄС не відступає від своєї обіцянки підтримувати Україну та допомогти у відновленні держави, але отримати фінансування Києву буде непросто, адже доведеться проводити реформи, можливо, навіть непопулярні.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує 100 мільярдів євро, аби наповнити "Український фонд" (Ukraine facility).