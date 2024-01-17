Орбан +1: теперь в ЕС две страны, которые против выделения Украине средств

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию венгерского лидера Виктора Орбана по предоставлению Украине макрофинансовой помощи. Он предложил переработать ее концепцию и способ предоставления.

Позиция Словакии

Еще в конце декабря Орбан заблокировал решение ЕС о выделении Украине 50 млрд евро финансовой помощи. По его мнению, эти средства не должны быть выделены из бюджета ЕС.

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Тогда премьер-министр Словакии Роберт Фицо вместе с 25 другими лидерами государств проголосовали за выделение средств, однако 16 января он изменил мнение и сказал, что позиция Орбана разумна.

Если мы хотим помочь Украине – а я думаю, нам нужно это сделать – мы должны делать это, не разрушая бюджет ЕС,

– сказал Орбан.

Поэтому лидер Словакии предложил в качестве альтернативы ежегодно выдавать деньги Украине с учетом ее текущих проблем и возможностью заблокировать финансирование.

Что говорят в ЕС

После того, как Фицо победил на выборах, Словакия несколько раз меняла свою позицию по отношению к Украине. В октябре страна заявила, что оружие больше не будет поставлять, но будет оказывать гуманитарную помощь, однако уже в ноябре было объявлено о предоставлении боеприпасов частных производителей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что мир должен объединиться и усилить свою помощь Украине, чтобы та могла сопротивляться России.

Украинцам необходимо предполагаемое финансирование в 2024 году и в последующие годы. Их нужно постоянно обеспечивать достаточным количеством оружия, чтобы Украина могла защититься и вернуть свою территорию.

– сказала она.

К слову, следующая встреча лидеров ЕС по выделению Украине средств состоится 1 февраля.