Дебатировать будут ежегодно: в ЕС предложили чаще обсуждать вопрос помощи Украине

Страны ЕС предложили проводить ежегодные дебаты по помощи Украине. Таким образом Союз хочет преодолеть сопротивление Венгрии в предоставлении запланированного пакета финансирования в размере 50 миллиардов евро.

Ежегодные дебаты по Украине

Запланированный пакет финансирования призван помочь Украине покрыть свои потребности в 2024 – 2027 годах. Зато Венгрия выступает за ежегодный пересмотр этой суммы с правом вето, однако другие лидеры ЕС выступают против этого.

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В ЕС заявили, что будут проводиться ежегодные встречи на основе отчетов Европейской комиссии, но право вето для Венгрии все равно не предоставят.

Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций относительно подхода ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины,

– говорится в проекте ЕС.

Чего хочет Венгрия

Сейчас не известно, согласится ли на такие условия Венгрия. Будапешт хочет не только право вето, но и отмены для себя выплат на обслуживание совместных займов ЕС для фонда восстановления. В качестве аргумента страна использует тезис, что: "Венгрия и так не получила своих денег".

Также власти страны требуют продления действия фондов восстановления Венгрии до 2028 года, ведь сейчас они заморожены, а их срок истекает в 2026 году. Однако в ЕС ответили, что все эти требования невозможно выполнить.

Уже завтра состоится саммит в Брюсселе, где главной темой станет попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.