Как накопить деньги и достичь своих финансовых целей

Большинство людей имеют свои финансовые цели. Задача накопления у каждого своя, кто-то собирает деньги на машину, некоторые на бизнес.

Как поставить финансовую цель

Первым этапом для накопления средств является установление цели. Вы должны четко ответить на вопрос: "На что я хочу собрать средства?". При этом, ваша цель должна быть детализированной, если это машина, то с указанием марки, телефон – с данными о модели, состояние, объем памяти.

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Далее нужно сделать цель обозримой, то есть очертить нужную сумму и время накопления. Например, если вы планируете приобрести авто, узнайте его цену и заложите определенный процент от суммы. Это будет гарантия на случай форс-мажора.

Если ваша финансовая задача большая и требует значительных ресурсов, лучше разбить ее на несколько этапов. Идя небольшими шагами, вы постепенно достигнете цели, без лишнего стресса.

Представим, что вам необходимо собрать 100 тысяч гривен за год, в месячном измерении это чуть больше 8 300 тысяч гривен. То есть, ежемесячно нужно откладывать 8 500 гривен (с учетом процента на непредвиденные обстоятельства).

Почему вам сложно реализовывать финансовую цель

Несмотря на то, что накопление денег кажется элементарной задачей, на самом деле, делать это не так уж и просто. Что может стать преградой:

Нереалистичная финансовая цель. Установленная задача должна быть обозримой, относительно ваших возможностей, не полагайтесь на вероятное повышение или рост дохода.

Установленная задача должна быть обозримой, относительно ваших возможностей, не полагайтесь на вероятное повышение или рост дохода. Отсутствие учета финансов . Если вам кажется, что деньги "исчезают" и, при этом, непонятно куда – время вести бюджет. Фиксируйте в блокноте, специальном приложении или электронных таблицах все свои расходы и доходы. Таким образом вы поймете, где теряете средства и сможете исправить ситуацию.

. Если вам кажется, что деньги "исчезают" и, при этом, непонятно куда – время вести бюджет. Фиксируйте в блокноте, специальном приложении или электронных таблицах все свои расходы и доходы. Таким образом вы поймете, где теряете средства и сможете исправить ситуацию. Форс-мажоры. Если при накоплении средств, у вас появились непредсказуемые расходы, не стоит впадать в панику. Вы можете решить свои проблемы, а потом переформатировать цель так, чтобы она подходила под ваш актуальный запрос.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.