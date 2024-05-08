Як поставити фінансову ціль
Першим етапом для накопичення коштів є встановлення мети. Ви маєте чітко відповісти на питання: "На що я хочу зібрати кошти?". При цьому, ваша мета має бути деталізованою, якщо це машина, то з вказанням марки, телефон – з даними про модель, стан, об'єм пам'яті.
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Далі потрібно зробити ціль осяжною, тобто окреслити потрібну суму і час накопичення. Наприклад, якщо ви плануєте придбати авто, дізнайтесь його ціну і закладіть певний відсоток від суми. Це буде гарантія на випадок форс-мажору.
Якщо ваша фінансова ціль велика і потребує значних ресурсів, краще розбити її на декілька етапів. Йдучи невеликими кроками, ви поступово досягнете мети, без зайвого стресу.
Уявимо, що вам необхідно зібрати 100 тисяч гривень за рік, у місячному вимірі це трохи більш як 8 300 тисяч гривень. Тобто, щомісяця потрібно відкладати 8 500 гривень (з урахуванням відсотка на непередбачувані обставини).
Чому вам складно реалізовувати фінансову ціль
Попри те, що накопичення грошей здається елементарною задачею, насправді ж, робити це не так вже й просто. Що може стати перепоною:
- Нереалістична фінансова ціль. Встановлена мета має бути осяжною, відносно ваших можливостей, не покладайтесь на імовірне підвищення чи зростання доходу.
- Відсутність обліку фінансів. Якщо вам здається, що гроші "зникають" і, при цьому, незрозуміло куди – час вести бюджет. Фіксуйте у блокноті, спеціальному додатку чи електронних таблицях усі свої витрати та доходи. Таким чином ви зрозумієте, де втрачаєте кошти і зможете виправити ситуацію.
- Форс-мажори. Якщо при накопиченні коштів, у вас з'явилися непередбачувані витрати, не варто впадати у паніку. Ви можете розв'язати свої проблеми, а потім переформатувати ціль так, щоб вона підходила під ваш актуальний запит.