Як поставити фінансову ціль

Першим етапом для накопичення коштів є встановлення мети. Ви маєте чітко відповісти на питання: "На що я хочу зібрати кошти?". При цьому, ваша мета має бути деталізованою, якщо це машина, то з вказанням марки, телефон – з даними про модель, стан, об'єм пам'яті.

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Далі потрібно зробити ціль осяжною, тобто окреслити потрібну суму і час накопичення. Наприклад, якщо ви плануєте придбати авто, дізнайтесь його ціну і закладіть певний відсоток від суми. Це буде гарантія на випадок форс-мажору.

Якщо ваша фінансова ціль велика і потребує значних ресурсів, краще розбити її на декілька етапів. Йдучи невеликими кроками, ви поступово досягнете мети, без зайвого стресу.

Уявимо, що вам необхідно зібрати 100 тисяч гривень за рік, у місячному вимірі це трохи більш як 8 300 тисяч гривень. Тобто, щомісяця потрібно відкладати 8 500 гривень (з урахуванням відсотка на непередбачувані обставини).

Чому вам складно реалізовувати фінансову ціль

Попри те, що накопичення грошей здається елементарною задачею, насправді ж, робити це не так вже й просто. Що може стати перепоною:

Нереалістична фінансова ціль. Встановлена мета має бути осяжною, відносно ваших можливостей, не покладайтесь на імовірне підвищення чи зростання доходу.

Встановлена мета має бути осяжною, відносно ваших можливостей, не покладайтесь на імовірне підвищення чи зростання доходу. Відсутність обліку фінансів . Якщо вам здається, що гроші "зникають" і, при цьому, незрозуміло куди – час вести бюджет. Фіксуйте у блокноті, спеціальному додатку чи електронних таблицях усі свої витрати та доходи. Таким чином ви зрозумієте, де втрачаєте кошти і зможете виправити ситуацію.

. Якщо вам здається, що гроші "зникають" і, при цьому, незрозуміло куди – час вести бюджет. Фіксуйте у блокноті, спеціальному додатку чи електронних таблицях усі свої витрати та доходи. Таким чином ви зрозумієте, де втрачаєте кошти і зможете виправити ситуацію. Форс-мажори. Якщо при накопиченні коштів, у вас з'явилися непередбачувані витрати, не варто впадати у паніку. Ви можете розв'язати свої проблеми, а потім переформатувати ціль так, щоб вона підходила під ваш актуальний запит.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.