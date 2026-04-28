Рекорд за 25 лет: почему каждый второй американец недоволен финансовым положением

Более 50% американцев заявляют об ухудшении собственного финансового положения. В Америке растет уровень недовольства среди людей, побивший последний рекорд 2001 года.

Почему американцы недовольны финансовым положением?

О том, сколько времени, по мнению людей, в Америке финансовые проблемы, пишет Axios.

По данным Gallup, количество американцев, которые считают, имеющие ухудшение в финансовой сфере, достигла высочайшего уровня. Показатель вернулся впервые за последние 25 лет.

Американцы сталкиваются с финансовыми трудностями после лет высокой инфляции и недавнего скачка цен на горючее из-за войны с Ираном– это создает серьезный вызов для президента Трампа и республиканцев в преддверии промежуточных выборов,

– отмечают в издании.

По опросу, которое провели 1– 15 апреля об ухудшении собственного финансового положения заявили 55% респондентов. Раньше значения были следующими:

в 2025 году о худшем состоянии финансов заявили 53% американцев;

в 2024 году– 47%.

Заметьте! Нынешний показатель неудовлетворения своими финансами среди американцев является самым высоким с 2001 года.

По оценке экспертов, последние 5 лет респонденты больше говорят об ухудшении финансового положения, чем об улучшении. Американцы называют разные варианты, как ключевую проблему такого положения:

стоимость жизни– 31%;

затраты на энергию– 13%.

Последние выросли на 10 процентных пунктов по сравнению с 2025 годом. В частности показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также издание пишет, что уровень инфляции в США снизился по сравнению с показателями 2022 года. Однако все равно остается выше первого президентства Трампа в 2017– 2021 годах.

Отдельное давление на домохозяйства создает рост цен на горючее. Если к началу войны в Иране средняя цена галлона бензина была на уровне 3 доллара., то сейчас стоимость выросла до 4, 11 доллара.

Что известно об экономике США?

В материале УНИАН отмечается, что в начале года распространялась информация о якобы финансовом кризисе для США, которая начнется в конце 2026 или в начале 2027 года. Возможное экономическое обострение уже называют "финансовой катастрофой". Прогнозируемо, что кризис может стать в разы худшим периодом, чем 2008 год.

В частности, последствия могут затронуть и Украину.

Украина– в опасности в случае кризиса, потому что полностью зависима от финансовой поддержки партнеров. Мировой кризис может нарушить график этих выплат, что для нас критично. Если мы, гипотетически, выходим из войны во время мирового кризиса, то это ударит по восстановлению,

– объяснял финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он акцентировал, что при стремительной девальвации доллара, активы Украины могут увеличиться. Однако надеяться на положительный сценарий пока не стоит.

Еще в третьем квартале 2025 года экономика США показывала неожиданный рост., о чем сообщали в The Wall Street Journal. И хотя отчет был опубликован в конце 2025 года через двухмесячный шатдаун (приостановка работы правительства), значение даже превзошли ожидания экспертов.

Да, с учетом сезонности и инфляции экономика Америки в течение третьего квартала выросла на 4, 3%. Во втором квартале показатель роста был на уровне 3, 8%. Эксперты-экономисты делали прогноз в 3, 2%. То есть от предварительных расчетов фактический рост экономики был больше на 1%.

Что нужно знать о влиянии Трампа на мировую экономику?

От 28 февраля, когда Израиль и США начали атаковать Иран, обострилась ситуация с поставками нефти. В частности, это связано с тем, что как ответ на удары стран, Иран фактически заблокировал Ормузский пролив.

из-за войны на Ближнем Востоке ряд стран столкнулись с экономическим и энергетическим кризисом. Во многих государствах повысили цены на горючее, а также зафиксировали дефицит топлива и определенных товаров. Сами же Штаты избежали серьезных последствий, сколько имеют возможности для производства большего количества нефти.

В то же время, США усиливает давление на другие страны из-за возможного сотрудничества с Ираном и местными авиалиниями. Как отмечал министр финансов США: ведение бизнеса с подсанкционными иранскими авиакомпаниями несет риск попадание под санкции США.