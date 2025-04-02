Финляндия полностью отказалась от использования угля в энергетике

Финляндия завершила использование угля в энергетике, закрыв последнюю теплоэлектростанцию. Это событие знаменует конец эры угля и увеличение энергетической независимости Финляндии.

Как отказ от угля уменьшит выбросы в атмосферу

Энергетическая компания Helen Ltd. объявила, что ТЭС "Салмисаари" в Хельсинки прекратила свою деятельность 1 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Helen.

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Ожидается, что ежегодные выбросы CO2 компании Helen снизятся на 50%, а для Хельсинки – на около 30%. Это приведет к общему сокращению выбросов в Финляндии на почти 2%.

Для замещения производимой мощности 175 мегаватт электроэнергии и 300 мегаватт тепла, Helen планирует использовать электрические котлы, тепловые насосы, а также продолжит использовать биотопливо – пеллеты и древесную щепу.

Новое оборудование на ТЭС

В марте 2025 года Helen завершила опытную эксплуатацию нового пеллетного комплекса и ввела его в коммерческую эксплуатацию, а также запустила исследования новых электрических котлов, коммерческое использование которых запланировано на текущий отопительный сезон.

Суммарная тепловая мощность двух новых электрокотлов на ТЭС "Салмисаари" составляет 100 мегаватт, а установки для сжигания пеллет – 153 мегаватт.

К слову! Финляндия оставит резервные угольные мощности для обеспечения безопасности энергоснабжения, которые могут быть привлечены в случае необходимости.