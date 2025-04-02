Як відмова від вугілля зменшить викиди

Енергетична компанія Helen Ltd. оголосила, що ТЕС "Салмісаарі" в Гельсінкі припинила свою діяльність 1 квітня, передає 24 Канал з посиланням на сайт Helen.

Читайте також У березні Україна значно збільшила імпорт електроенергії

Очікується, що щорічні викиди CO2 компанії Helen знизяться на 50%, а для Гельсінкі – на близько 30%. Це призведе до загального скорочення викидів у Фінляндії на майже 2%.

Для заміщення виробленої потужності 175 мегават електроенергії та 300 мегават тепла, Helen планує використовувати електричні котли, теплові насоси, а також продовжить використовувати біопаливо – пелети та деревну тріску.

Нове обладнання на ТЕС

У березні 2025 року Helen завершила дослідну експлуатацію нового пелетного комплексу та ввела його в комерційну експлуатацію, а також запустила дослідження нових електричних котлів, комерційне використання яких заплановано на поточний опалювальний сезон.

Сумарна теплова потужність двох нових електрокотлів на ТЕС "Салмісаарі" складає 100 мегават, а установки для спалювання пелет – 153 мегавати.

До слова! Фінляндія залишить резервні вугільні потужності для забезпечення безпеки енергопостачання, які можуть бути залучені в разі потреби.