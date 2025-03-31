Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що такі неформальні зв'язки потрібні. Президент Фінляндії зміг знайти правильний підхід до Трампа.

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Обговорювали й війну в Україні

Як наголосив Загородній, Сполучені Штати зараз суттєво зацікавлені в Арктиці. Саме тому вони хочуть перебувати на Гренландії, яка є своєрідними "воротами" до Арктики. Це дозволить Штатам зміцнити свій вплив у світі.

Також у США є проблема з криголамами. І Фінляндія може з цим допомогти. Паралельно вони обговорювали й проблеми врегулювання війни в Україні.

Якщо риба клює на хробака, то потрібно їй його дати. А не полуницю. Трампу це подобається. Якщо варіант з гольфом працює, то треба його використовувати. Так неформально дипломатія й працює. Офіційне рукостискання на форумах – це зазвичай верхівка айсберга,

– сказав Загородній.

Додамо, після зустрічі із Трампом Стубб подзвонив до Володимира Зеленського. Вони обговорили взаємодію зі США та необхідні кроки для досягнення справедливого миру.