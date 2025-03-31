Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Про що говорили Зеленський та Стубб

Президенти України та Фінляндії обговорили взаємодію зі США, кроки для досягнення справедливого миру та необхідний тиск на Росію.

Стубб поділився з Зеленським деталями своєї зустрічі з Дональдом Трампом, яка відбулася в суботу, 29 березня, у Флориді. В Офісі Президента підкреслили, що Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру.

Є однакове розуміння, що припинення вогню має бути безумовним і надійним. Тільки Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше,

– додали в ОП.

За словами Володимира Зеленського, на це має бути відповідна реакція США, Європи та всіх партнерів у світі, які прагнуть миру.

Президенти України й Фінляндії також узгодили спільні позиції та подальші контакти. Зокрема, ішлося про гарантії безпеки, які обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню.

До слова, раніше Александр Стубб сказав Дональду Трампу, що 20 квітня "було б гарною датою" для встановлення режиму всеосяжного припинення вогню в Україні. За його словами, конкретний термін, до якого необхідно досягти перемир'я, допоміг би реалізації цієї мети.