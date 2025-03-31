Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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О чем говорили Зеленский и Стубб

Президенты Украины и Финляндии обсудили взаимодействие с США, шаги для достижения справедливого мира и необходимое давление на Россию.

Стубб поделился с Зеленским деталями своей встречи с Дональдом Трампом, которая состоялась в субботу, 29 марта, во Флориде. В Офисе Президента подчеркнули, что Украина готова максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами ради приближения мира.

Есть одинаковое понимание, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным. Только Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше,

– добавили в ОП.

По словам Владимира Зеленского, на это должна быть соответствующая реакция США, Европы и всех партнеров в мире, которые стремятся к миру.

Президенты Украины и Финляндии также согласовали общие позиции и дальнейшие контакты. В частности, речь шла о гарантиях безопасности, которые обязательно должны быть среди следующих шагов после прекращения огня.

К слову, ранее Александр Стубб сказал Дональду Трампу, что 20 апреля "было бы хорошей датой" для установления режима всеобъемлющего прекращения огня в Украине. По его словам, конкретный срок, до которого необходимо достичь перемирия, помог бы реализации этой цели.