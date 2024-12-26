Финляндия подозревает российский танкер в повреждении кабеля в Балтийском море

Финляндия расследует инцидент с танкером российского теневого флота. Нефтяной танкер может быть причастен к повреждению подводного электрического кабеля между Финляндией и Эстонией.

Как танкер повредил электрический кабель

Танкер Eagle S был задержан финскими службами после того, как в среду произошло отключение кабеля Estlink 2 в Финском заливе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Банки, магазины, АЗС: где снять наличные в Украине и в каком количестве

Судно, зарегистрированное на Островах Кука, перевозило российскую нефть в Египет и было зафиксировано недалеко от места инцидента, проходя над кабелем.

Заметьте! Этот старый танкер принадлежит к так называемому теневому флоту России, который используют для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Финские следователи особенно заинтересованы в этом судне, поскольку такие старые и часто неподобающе обслуживаемые корабли стали инструментом для осуществления санкционного импорта.

Обратите внимание! Инцидент, вероятно, является очередным случаем повреждения трубопроводов и кабелей в Балтийском море, вызванным иностранными судами. Это вызывает беспокойство, что объекты критической инфраструктуры между странами НАТО становятся целенаправленными целями.