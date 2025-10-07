Финляндия снова планирует ввести пошлины на все товары из России: как это будет работать

Финляндия намерена наложить пошлину на все товары, импортируемые из России. Предыдущее заявление о таких намерениях в стране уже делали.

Почему Финляндия вводит пошлины на импорт из России?

Финляндия во второй раз планирует наложить пошлину на импорт из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД Финляндии Элины Валтонен в X.

Такое заявление чиновница сделала после встречи в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским. По ее словам, Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов, поэтому ее стоит показать, в частности пошлинами на импорт.

Напомним, что в мае 2025 года в Финляндии уже предлагали ввести такие ограничения, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Если в будущем некоторые санкции потеряют эффективность или произойдет что-то другое, мы все равно будем иметь этот тариф,

– сказала Валтонен.

Это предложение появилось на фоне потенциального нового противостояния блока с Венгрией по возобновлению тарифов, введенных после вторжения России в Украину.

Сотрудничество Финляндии и Польши

В комментарии для польского общественного вещателя TVP министр отметила, что Финляндия и Польша активно сотрудничают в сфере безопасности, остаются твердыми в поддержке Украины и стремятся ограничить возможности России продолжать войну.

Со своей стороны министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Финляндия является надежным партнером Польши в ЕС и НАТО, поддерживает использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также отметил эффективность системы гражданской обороны Финляндии и необходимость совместных действий против российского теневого флота в Балтийском море.

Какие санкции против России вводят в ЕС?