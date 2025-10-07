Фінляндія знову планує ввести мита на всі товари з Росії: як це працюватиме
- Фінляндія планує знову ввести мита на весь імпорт з Росії через порушення Гельсінських принципів Росією.
- Фінляндія та Польща активно співпрацюють у сфері безпеки, підтримують Україну та прагнуть обмежити дії Росії, включаючи використання заморожених активів на користь України.
Фінляндія має намір накласти мито на всі товари, що імпортуються з Росії. Попередню заяву про такі наміри у країні вже робили.
Чому Фінляндія вводить мита на імпорт з Росії?
Фінляндія вдруге планує накласти мито на імпорт з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен в X.
Таку заяву посадовиця зробила після зустрічі у Варшаві із головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. За її словами, Росія порушує кожен із десяти Гельсінських принципів, тому її варто показати, зокрема митами на імпорт.
Нагадаємо, що у травні 2025 року у Фінляндії вже пропонували ввести такі обмеження, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Якщо в майбутньому деякі санкції втратять ефективність або станеться щось інше, ми все одно матимемо цей тариф,
– сказала Валтонен.
Ця пропозиція з'явилася на тлі потенційного нового протистояння блоку з Угорщиною щодо поновлення тарифів, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.
Співпраця Фінляндії й Польщі
У коментарі для польського суспільного мовника TVP міністерка зазначила, що Фінляндія та Польща активно співпрацюють у сфері безпеки, залишаються твердими у підтримці України та прагнуть обмежити можливості Росії продовжувати війну.
Зі свого боку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що Фінляндія є надійним партнером Польщі в ЄС та НАТО, підтримує використання заморожених російських активів на користь України, а також відзначив ефективність системи цивільної оборони Фінляндії і необхідність спільних дій проти російського тіньового флоту у Балтійському морі.
Які санкції проти Росії запроваджують в ЄС?
ЄС розглядає запровадження нових санкцій проти стейблкоїна A7A5, пов’язаного з російськими санкційними структурами. С також планує нові санкції проти банків у Росії, Білорусі та Центральній Азії, які сприяють криптовалютним операціям.
ЄС планує створити правові підстави для зупинки російських танкерів "тіньового флоту" у Балтійському морі, що можуть бути затримані за статтею 110 Конвенції ООН з морського права.
ЄС продовжив санкції проти російських фізичних осіб та компаній до 9 жовтня 2026 року за інформаційні маніпуляції Росії за кордоном. Санкції включають замороження активів і заборону надання фінансових ресурсів, зокрема, проти Віктора Медведчука і його соратників за просування проросійської пропаганди.