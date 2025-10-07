Фінляндія знову планує ввести мита на всі товари з Росії: як це працюватиме

Фінляндія має намір накласти мито на всі товари, що імпортуються з Росії. Попередню заяву про такі наміри у країні вже робили.

Чому Фінляндія вводить мита на імпорт з Росії?

Фінляндія вдруге планує накласти мито на імпорт з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен в X.

Таку заяву посадовиця зробила після зустрічі у Варшаві із головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. За її словами, Росія порушує кожен із десяти Гельсінських принципів, тому її варто показати, зокрема митами на імпорт.

Нагадаємо, що у травні 2025 року у Фінляндії вже пропонували ввести такі обмеження, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Якщо в майбутньому деякі санкції втратять ефективність або станеться щось інше, ми все одно матимемо цей тариф,

– сказала Валтонен.

Ця пропозиція з'явилася на тлі потенційного нового протистояння блоку з Угорщиною щодо поновлення тарифів, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.

Співпраця Фінляндії й Польщі

У коментарі для польського суспільного мовника TVP міністерка зазначила, що Фінляндія та Польща активно співпрацюють у сфері безпеки, залишаються твердими у підтримці України та прагнуть обмежити можливості Росії продовжувати війну.

Зі свого боку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що Фінляндія є надійним партнером Польщі в ЄС та НАТО, підтримує використання заморожених російських активів на користь України, а також відзначив ефективність системи цивільної оборони Фінляндії і необхідність спільних дій проти російського тіньового флоту у Балтійському морі.

