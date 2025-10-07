Чому "Сила-Сибіру-2" скоро не запрацює?

Хоча Москва нещодавно оголосила про прогрес у переговорах із Пекіном щодо нового газопроводу, насправді знадобиться щонайменше 10 років, щоб "Сила–Сибіру-2" істотно збільшила експорт російського газу до Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Москва втрачає мільярди: чому Китай платить за російський газ значно менше, ніж Європа

Попри заяви Кремля, ключові умови угоди з Китаєм щодо газопроводу досі ще не погоджені.

"Сила Сибіру-2" проходитиме через територію Монголії й має транспортувати до 50 мільярдів кубометрів газу на рік з арктичного регіону Ямал.

Втім, попри багаторічні переговори, сторони досі не домовилися про головні параметри – ціну на газ, умови інвестицій та терміни початку постачання.

Джерела у галузі розповідають, що, навіть якщо контракт укладуть наступного року, на будівництво газопроводу та запуск постачання піде приблизно п’ять років. Ще п’ять необхідно для поступового збільшення обсягів газу.

У "Газпромі" говорять, мовляв, керівництво компанії не сподівається, що "Сила Сибіру-2" досягне навіть половини своєї потужності, передбаченої у проєкті, раніше 2034-2035 років. Це якщо вдасться розпочати постачання після 2031 року.

Схожої думки дотримуються й аналітики Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Остаточна угода до кінця 2026 року може означати початок постачань у 2030–2031 роках і вихід на повну потужність до 2035-го,

– йдеться у їхньому звіті.

Зауважимо, що на початку вересня керівник російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що під час візиту до Китаю російського диктатора Володимира Путіна було підписано "юридично зобов’язуючий меморандум" про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", пише Reuters.

Варто знати! Наприкінці 2019 року Росія почала постачати газ до Китаю зі східного Сибіру через газопровід "Сила Сибіру-1". Цього року його потужність має досягти 38 мільярдів кубометрів газу на рік.

Як Росія хоче збільшити постачання газу до Китаю?