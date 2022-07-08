Fitch может признать дефолт по белорусским еврооблигациям: когда это произойдет
Источник:Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг белорусов в иностранной валюте до преддефолтного. Если до 13 июля страна не осуществит выплаты по еврооблигациям в иностранной валюте, Fitch будет считать это техническим дефолтом.
Возможен дефолт по белорусским еврооблигациям
Беларусь решила последовать примеру агрессорки-россии и вести расчеты в своей национальной валюте вместо иностранной, хотя это и противоречит обязательствам. В ответ на заявление Минфина Беларуси выполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях, Fitch снизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с уровня ССС до преддефолтного С. Такой уровень означает начало дефолта или процесса, подобного дефолту, или бездействие эмитента.
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Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах был произведен 29 июня. Это противоречит документации об облигациях, не допускающей расчетов в альтернативных валютах,
– заявили в Fitch.
Ключевая дата – 13 июля
В Fitch отметили, что льготный период по этому платежу заканчивается 13 июля. Так что если Беларусь не осуществит выплаты в соответствии с условиями эмиссии – агентство сочтет это дефолтом и совершит соответствующие рейтинговые действия.
Обратите внимание, что дефолтом Fitch также сочтет обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, но расчеты по которым будут вестись в белорусских рублях.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.