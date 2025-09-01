Санкции работают: Фридман и Авен остались без сотен миллионов дивидендов
- Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен не могут получить дивиденды от холдинга LetterOne из-за санкций ЕС против России.
Холдинг LetterOne не выплатил около 300 миллионов долларов дивидендов, утвержденных в 2022 и 2024 годах, поскольку Фридман и Авен попали под санкции после вторжения России в Украину.
Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен не могут получить сотни миллионов долларов из-за европейских санкций. ЕС считает, что они помогают Кремлю получать значительные доходы.
Почему Фридман и Авен не получили дивиденды?
Холдинг LetterOne из Люксембурга не может выплатить своим совладельцам примерно 300 миллионов долларов дивидендов. Об этом говорится в финансовой отчетности группы за прошлый месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Яхта Абрамовича пройдет техосмотр за 40 миллионов долларов: олигарх спас свое судно от санкций
Компания не смогла выплатить значительную часть денег, поскольку Фридман и Авен, двое ее соучредителей, попали под санкции после вторжения России в Украину, что лишило их права на получение платежей,
– отмечает издание.
Задолженность по дивидендам состоит из двух частей:
- 200 миллионов долларов одобрили на годовом собрании компании в феврале 2024 года;
- еще более 100 миллионов выплат утвердили в 2022 году.
Отмечается, что объявление о невыплаченных дивидендах компания сделала в непростой для себя период. Деятельность инвестиционной группы LetterOne значительно пострадала после введения санкций против Авена и Фридмана, хотя сам холдинг под ограничения не попал.
Что известно о LetterOne?
LetterOne Holdings S.A. – международная инвестиционная компания, основана в 2013 году, зарегистрирована в Люксембурге. Она специализируется на долгосрочных инвестициях в энергетику, технологии, здравоохранение и розничную торговлю. До 2022 года основными акционерами были российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Однако после введения санкций ЕС против них их отстранили от руководства, хотя права на акции и олигархи сохранили.
Санкции против Авена и Фридмана: что известно?
После 24 февраля 2022 года ЕС и Великобритания ввели санкции против российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана из-за связей с российскими властями. Их активы заморозили, а самим бизнесменам запретили въезд.
Фридман и Авен подали в суд ЕС и в апреле 2024 года выиграли иск. Суд постановил, что они должны быть исключены из санкционного списка с февраля 2022-го по март 2023 года, поскольку Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств для применения ограничений.
Однако санкции против них продолжили действовать, поскольку ЕС назвал Авена и Фридмана "ведущими бизнесменами, вовлеченными в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник доходов" для Кремля.
Впрочем Фридман и Авен пытаются всячески избавиться от ограничений и даже для этого продали свои доли в "Альфа-Банке" и "Альфа-Страховании".