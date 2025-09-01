Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен не могут получить сотни миллионов долларов из-за европейских санкций. ЕС считает, что они помогают Кремлю получать значительные доходы.

Почему Фридман и Авен не получили дивиденды?

Холдинг LetterOne из Люксембурга не может выплатить своим совладельцам примерно 300 миллионов долларов дивидендов. Об этом говорится в финансовой отчетности группы за прошлый месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Яхта Абрамовича пройдет техосмотр за 40 миллионов долларов: олигарх спас свое судно от санкций

Компания не смогла выплатить значительную часть денег, поскольку Фридман и Авен, двое ее соучредителей, попали под санкции после вторжения России в Украину, что лишило их права на получение платежей,

– отмечает издание.

Задолженность по дивидендам состоит из двух частей:

200 миллионов долларов одобрили на годовом собрании компании в феврале 2024 года;

еще более 100 миллионов выплат утвердили в 2022 году.

Отмечается, что объявление о невыплаченных дивидендах компания сделала в непростой для себя период. Деятельность инвестиционной группы LetterOne значительно пострадала после введения санкций против Авена и Фридмана, хотя сам холдинг под ограничения не попал.

Что известно о LetterOne? LetterOne Holdings S.A. – международная инвестиционная компания, основана в 2013 году, зарегистрирована в Люксембурге. Она специализируется на долгосрочных инвестициях в энергетику, технологии, здравоохранение и розничную торговлю. До 2022 года основными акционерами были российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Однако после введения санкций ЕС против них их отстранили от руководства, хотя права на акции и олигархи сохранили.

Санкции против Авена и Фридмана: что известно?