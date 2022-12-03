Вслед за ЕС: G7 и Австралия согласовали ограничение цены на российскую нефть

Страны G7 и Австралия согласились установить фиксированную максимальную цену для российской нефти. Согласно договору, цена не будет превышать 60 долларов за баррель.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Ограничение цены является важным инструментом ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине.

К теме ЕС окончательно установил пороговую цену на российскую нефть: что дальше

США поприветствовали консенсус стран ЕС в вопросе установления потолка цен для российской танкерной нефти.

Мы по-прежнему считаем, что ограничение цены поможет ограничить возможность Путина наживаться на нефтяном рынке, чтобы он мог и дальше финансировать военную машину, которая продолжает убивать невинных украинцев,

– заявил спикер по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Он добавил, что Вашингтон считает, что максимальный предел в 60 долларов за баррель российской нефти является соответствующим уровнем для ограничения цены и позволит получить желаемый эффект. По его словам, это ценовое ограничение имеет двойную цель:

ограничить возможности России получать доходы от продажи нефти;

помочь сбалансировать спрос и предложение.

Что этому предшествовало